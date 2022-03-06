تشغيل القطار الروسي المكيف الدرجة الثالثة لأول مرة خلال ساعات.. التذكرة بـ150 جنيها

أدرجت هيئة السكة الحديد القطار الروسي المكيف الدرجة الثالثة ضمن جداول التشغيل اليومية، إذ يبدأ تشغيل أول قطار روسي مكيفة لركاب الدرجة الثالثة، خلال ساعات من الآن، وتحديدا صباح بعد غد الثلاثاء الموافق 8 مارس الجاري، على خط «القاهرة - أسوان» والعكس، لتقديم خدمات مميزة للركاب المسافرين على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

تشغيل القطار الروسي المكيف الساعة 5.15 صباحا

وأكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أن القطار الروسي المكيف رقم 3006 سيتم تشغيله يوم الثلاثاء الساعة 5.15 صباحا من محطة القيام القاهرة «محطة مصر برمسيس»، حتى محطة الوصول «أسوان»، وتشغيل القطار رقم 3007 يوم الأربعاء الموافق 9 مارس الجاري الساعة 4.15 صباحا من محطة القيام «أسوان» حتى محطة الوصول «محطة مصر برمسيس»، على أن يتوالى تشغيل الرحلات على باقي الخطوط، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

150 جنيها ثمن تذكرة القطار الروسي المكيف من القاهرة إلى أسوان

وأوضح المصدر، أن السكة الحديد حددت 150 جنيها ثمن تذكرة القطار الروسي المكيف لركاب الدرجة الثالثة، من القاهرة حتى أسوان، لافتا إلى أن الهيئة تقوم بصورة دورية بتعقيم وتطهير المحطات وعربات القطارات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، للحد من انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، من خطر الإصابة بعدوى أوميكرون.

50 جنيها غرامة على أى راكب يستقل القطار الروسي المكيف دون تذكرة

وقال المصدر، إن هيئة السكة الحديد، حددت غرامة فورية قدرها 50 جنيها، يتم فرضها على أى راكب يستقل القطار الروسي المكيف، لركاب الدرجة الثالثة، والذى سيتم تشغيله صباح يوم الثلاثاء الموافق 8 مارس الجاري، مؤكدا أن الهيئة لم ترصد أى حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف الركاب، منذ ظهور الجائحة، وذلك بفضل تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة فيروس كورونا.

وزير النقل: عازمون على تحديث منظومة السكة الحديد

ومن جهته، أعلن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، أن وزارة النقل عازمة على مواصلة تحديث وتطوير منظومة السكة الحديد، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وتقليل حوادث القطارات، والقضاء نهائيا على تأخيرات القطارات، موضحا أن قطارات السكة الحديد تقل 1.1 مليون راكب يوميا.