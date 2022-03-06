تفاصيل إطلاق أول قطار درجة ثالثة مكيف على خطوط السكة الحديد

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان رسمي لها نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن إطلاقها لأول قطار درجة ثالثة مكيف على مختلف خطوط السكة الحديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 من شهر مارس الجاري.

وتستعرض «الوطن» التفاصيل الكاملة المتعلقة بأول قطار «درجة ثالثة مكيف» سوف يتم إطلاقه يوم الثلاثاء سواء أرقام القطارات أو مواعيدها أو سعر التذكرة فيها.

في نقاط.. تفاصيل إطلاق أول قطار درجة ثالثة مكيف

1 - أول مرة يبدأ فيها تشغيل قطارات الدرجة الثالثة الميكفة في تاريخ السكة الحديد.

2 - هي عبارة عن خدمة سريعة من أجل خدمة جميع عواصم المحافظات فقط، إلى جانب كل من محطتي ادفو وكوم امبو.

3 - أول رحلات هذا القطار سيكون يوم الثلاثاء القادم الموافق 8 من شهر مارس الجاري، على خط القاهرة / أسوان، رقم القطار 3006 وميعاده الساعة 5:15.

4 - ثاني قطار هو رقم 3007 في يوم الأربعاء 9 مارس الجاري، حيث يبدأ من محطة أسوان إلى القاهرة، وذلك في الساعة 4:15.

5 - سيتوالى بعد ذلك تشغيل الرحلات في مختلف باقي الخطوط.

6 - ثمن التذكرة من القاهرة إلى أسوان 150 جنيهاً، وأكدت الهيئة على أن هدفها تقديم خدمة جيدة وبسعر يُناسب جميع الركاب.

7 - سيتم إتاحة الحجز على مختلف هذه القطارات من خلال مكاتب حجز التذاكر سواء من خلال المحطات أو عن طريق ابلكيشن وموقع الحجز.

8 - يوجد في كل قطار «عربة بوفيه» من أجل توفير مختلف احتياجات الركاب سواء من الأطعمة أو المشروبات.

وفي السياق ذاته، كانت هيئة السكة الحديد قد أكدت أنها لا تتأخر عن تقديم خدمة أفضل إلى جمهور الركاب من أجل توفير كل سبل الراحة لهم.