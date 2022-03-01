أسعار تذاكر القطارات الروسية الدرجة الثالثة على خطوط «قبلي وبحري»

أعلنت هيئة السكة الحديد، أسعار تذاكر القطارات الروسية المكيفة الدرجة الثالثة، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين بجميع الخطوط، على الوجهين القبلي والبحري، مشيرة إلى أن جميع القطارات العاملة، تخضع لأعمال تعقيم وتطهير بشكل دوري، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحماية من متحور أوميكرون، موضحة أن القطارات الروسية المكيفة الدرجة الثالثة، سيجر تشغيلها خلال ساعات.

لم نرصد أى إصابات بمتحور أوميكرون بين الركاب

قال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن السكة الحديد لم ترصد أى إصابات بمتحور أوميكرون بين الركاب، بفضل تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أن قطارات الهيئة تقل 1.1 مليون راكب يوميا.

أسعار تذاكر القطار الروسي المكيف الدرجة الثالثة

جاءت أسعار تذاكر القطار الروسي المكيفة الدرجة الثالثة كما يلي:

1- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول بنها 25 جنيها.

2- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول قويسنا 30 جنيها.

3- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول بركة السبع 30 جنيها.

4- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول طنطا 35 جنيها.

5- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول إيتاي البارود 40 جنيها.

6- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول دمنهور 45 جنيها.

7- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول كفر الدوار 50 جنيها.

8- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول سيدي جابر 55 جنيها.

9- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول الإسكندرية 55 جنيها.

10- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول منيا القمح 30 جنيها.

11- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول الزقازيق 35 جنيها.

12- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول أبو حماد 35 جنيها.

13- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول السويس 55 جنيها.

14- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول الإسماعيلية 50 جنيها.

15- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول القنطرة غرب 50 جنيها.

16- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول بورسعيد 55 جنيها.

17- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول المحلة الكبرى 40 جنيها.

18- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول سمنود 40 جنيها.

19- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول شربين 50 جنيها.

20- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول المنصورة 40 جنيها.

21- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول دمياط 55 جنيها.

تابع أسعار تذاكر القطار الروسي المكيف الدرجة الثالثة

22- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول الواسطى 35 جنيهًا.

23- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول الفيوم 40 جنيهًا.

24- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول بني سويف 40 جنيهًا.

25- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول مغاغة 50 جنيهًا.

26- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول بني مزار 50 جنيهًا.

27- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول المنيا 60 جنيهًا.

28- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول ملوي 65 جنيهًا.

29- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول ديروط 70 جنيهًا.

30- من محطة القيام «مصر برمسيس»إلى محطة الوصول القوصية 70 جنيهًا.

31- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول أسيوط 75 جنيهًا.

32- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول أبو تيج 80 جنيهًا.

33- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول صدفا 80 جنيهًا.

34- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول طما 80 جنيهًا.

35- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول طهطا 80 جنيهًا.

36- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول المراغة 80 جنيهًا.

37- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول سوهاج 85 جنيهًا.

38- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول المنشأة 85 جنيهًا.

39- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول جرجا 85 جنيهًا.

40- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول فرشوط 95 جنيهًا.

41- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول نجع حمادي 95 جنيهًا.

أسعار تذاكر القطار الروسي المكيف الدرجة الثالثة للوجه القبلي

42- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول دشنا 95 جنيهًا.

43- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول قنا 100 جنيه.

44- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول قوص 105 جنيهات.

45- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول الأقصر 105 جنيهات.

46- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول إسنا 110 جنيهًا.

47- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول إدفو 120 جنيهًا.

48- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول كلابشة 120 جنيهًا.

49- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول كوم أمبو 125 جنيهًا.

50- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول دراو 125 جنيهًا.

51- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول أسوان 125 جنيهًا.