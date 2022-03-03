السكة الحديد: نرغب في إشراك القطاع الخاص بصيانة 1512 عربة «VIP وروسية»

أعلنت هيئة السكة الحديد، رغبتها في إشراك القطاع الخاص في صيانة 212 عربة ركاب VIP، و1300 عربة ركاب روسي، موضحة أنها تواصل العمل على تطوير وتحديث منظومتها الأساسية، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع الخطوط في الوجهين القبلي والبحري، لافتة إلى أنه سيتم القضاء على ظاهرة تأخيرات القطارات قريبًا.

وزير النقل: القطاع الخاص ركيزة أساسية في تنفيذ مشروعاتنا

وأكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، على أن القطاع الخاص ركيزة أساسية في تنفيذ كل مشروعات الوزارة، سواء القطاع الخاص المصري أو الدولي، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السياسية بدعم كل شركات القطاع الخاص، خاصة أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد، موضحا أن الوزارة تسابق الزمن لتطوير وتحديث منظومة السكة الحديد بالكامل.

قطارات السكة الحديد تقل 1.1 مليون راكب يوميا

وقال وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قطارات السكة الحديد تقل ما يقرب من 1.1 مليون راكب يوميا، وأن جميع القطارات تخضع لأعمال الصيانة الدورية قبل انطلاق الرحلات، لافتا إلى أن تطوير نظم كهربة الإشارات على كافة الخطوط سيعمل على تقليل حوادث القطارات بشكل كبير، منوها إلى أنه طالب جميع العاملين بالسكة الحديد بمواصلة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، للحد من الإصابات بفيروس «كورونا».

وزير النقل: «لن يتم خصخصة السكة الحديد»

وعلق كامل الوزير، عن رغبة السكة الحديد في مشاركة القطاع الخاص في صيانة عربات القطارات، قائلاً: «نعمل على دخول شركات القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل أيضا، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، والسكة الحديد لم ولن تخصخص، ولا يوجد أى اتجاه لخصخصتها»، مشددا على عدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، وحركة مسير القطارات.

يذكر أن هيئة السكة الحديد، قد أكدت على رغبتها في مشاركة القطاع الخاص في صيانة عربات قطارات الركاب، وأن الدعوة تشمل أيضا دعوة الشركات الخاصة، لإدارة وتشغيل ورش كوم أبو راضي.

وحددت السكة الحديد، يوم الأربعاء الموافق 23 مارس الجاري، لجلسة إبداء الاهتمام، وذلك بمقر الهيئة القومية لسكك حديد مصر ميدان رمسيس -الدور الأول- بالقاهرة، في تمام الساعة العاشرة صباحا.