3 فنانات يقدمن حفل توزيع جوائز أوسكار.. وإيمي شومر: «ليست فكرة جيدة»

كشفت أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة، عن اختيارها للممثلات الكوميديات إيمي شومر وريجينا هول وواندا سايكس؛ لتقديم حفل توزيع جوائز أوسكار الـ 94، المقام في 27 مارس المقبل، وهي المرة الأولى التي يتم فيها الاستعانة بمقدم للحفل منذ عام 2018، حيث كان آخر فنان استضاف حفل توزيع جوائز الأوسكار، جيمي كيميل.

وعلقت الممثلة الكوميدية إيمي شومر، بطريقة ساخرة عن اختيارها لتقديم حفل جوائز أوسكار، قائلة: «لست متأكدة من الذي اعتقد أن هذه كانت فكرة جيدة، لكنني أقدم حفل توزيع جوائز أوسكار، جنبًا إلى جنب مع واندا سايكس وريجينا هول، من الأفضل أن أذهب لمشاهدة بعض الأفلام»، وذلك وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».

للمرة الأولى 3 فنانات يقدمن حفل جوائز أوسكار

ويشهد حفل توزيع جوائز أوسكار الـ 94 المرة الأولى التي تقدم فيها 3 فنانات معا الحفل الأشهر، وذلك وفقا لـ كريج إروتش، رئيس «ABC Entertainment»، قائلا: «تخيل وجود واحدة من أطرف النساء في الكوميديا في حفل توزيع جوائز الأوسكار، الآن.. اضرب ذلك في ثلاث مرات».

وأضاف ويل باكر، منتج عرض حفل توزيع جوائز أوسكار: «أعلم أن المتعة التي ستحظى بها ريجينا وإيمي وواندا ستترجم إلى جمهورنا أيضًا، مفاجآت كثيرة في الحفل.. توقع ما هو غير متوقع».

جائزتان جديدان للجمهور لأفضل فيلم وأفضل مشهد في أوسكار 2022

واستحدثت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المانحة لجوائز «أوسكار» جائزتين جدد، الأولى هي جائزة الجمهور لأفضل فيلم ،ستسمح لمستخدمي «تويتر» بالتصويت لفيلمهم المفضل لعام 2021، باستخدام هاشتاج «#OscarsFanFavorite»، الجائزة الثانية هي جائزة الجمهور لأفضل مشهد ويتم التصويت لها عبر هاشتاج «#OscarsCheerMoment»، وذلك حتى 3 مارس.

وكشفت الأكاديمية، أنه سيتم اختيار 3 أشخاص من بين الأشخاص الذين صوتوا للذهاب في رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل، لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2023.