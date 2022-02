غضب ومطالبات بمقاطعة «أوسكار» بسبب تعديلات على حفل إعلان الجوائز

ساعات قليلة مرت على إعلان أكاديمية علون وفنون الصور المتحركة المانحة لجوائز «أوسكار»، تعديلات جديدة في حفل توزيع جوائز النسخة الـ 94 المقرر إقامتها في 27 مارس المقبل، وتتضمن 8 جوائز لن يتم الإعلان عنهم خلال البث المباشر للحفل، ولكن سيتم تسجيلها قبل الحفل، وهو ما آثار موجة غضب عارمة لدى بعض المرشحين في تلك الفئات.

غضب لدى المرشحين لجوائز أوسكار غير المذاعة على الهواء: «تهميش»

وكشفت مصادر أن هناك مناقشات حاليًا بين أعضاء فرع الموسيقى لمطالبة المرشحين بالمقاطعة، ومناشدة المرشحين في فئة أفضل موسيقى تصويرية عدم حضور الحفل احتجاجا على ما وصفوه بـ«التهميش»، فضلا عن دعوات لأعضاء مجلس الإدارة والفروع الأخرى للدفاع عن الفنانين المرشحين للجوائز في كل هذه الفئات، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وترشح لـ جائزة أفضل موسيقى تصويرية نيكولاس بريتل عن فيلم «Don’t Look Up»، جيرمين فرانكو عن «Encanto»، وجوني جرينوود عن «The Power of the Dog»، ووألبرتو إجليسياس عن فيلم «Parallel Mothers» وهانس زيمر عن «Dune».

الأوسكار تحدد 8 فئات جوائز لن يتم إعلانها على الهواء مباشرة

وحدد منظمو حفل توزيع جوائز أوسكار 8 فئات جوائز لن يتم الإعلان عنها في الحفل مباشرة، سيتم تسليمها قبل بدء البث بساعة، تتضمنها بعد ذلك في البث المباشر، بهدف جعل النقل التلفزيوني للاحتفال أكثر حيوية وجاذبية للمشاهدين، وهي فئات الفيلم الوثائقي القصير، المونتاج، الماكياج وتصفيف الشعر، تصميم الإنتاج، الموسيقى التصويرية، والرسوم المتحركة القصيرة، والحركة الحية القصيرة.

ومن المتوقع تقديم الفئات الثماني ومنحها من 30 إلى 40 دقيقة، بدءًا من ساعة واحدة قبل بدء البث التليفزيوني، خلال ذلك الوقت يكون المرشحون الرئيسيون للجوائز على السجادة الحمراء ويلتقطون الصور ويجرون مقابلات مع المحطات التلفزيونية.