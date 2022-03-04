باقي أيام للحجز.. أعرف أسعار الشقق في مشروعات الإسكان المتوسط

أيام قليلة تفصل عن انتهاء مدة حجز شقق الإسكان المتوسط في مشروعات «جنة، دار مصر، سكن مصر»، إذ أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي أن حجز شقق الإسكان المتوسط ينتهي يوم 8 مارس الجاري، لذا فأن الكثير من المواطنين الراغبين في حجز الشقق يبحثون عن أسعار الشقق، أملا في الحجز قبل انتهاء التقديم.

واهتماما من بوابة «الوطن» بتقديم ما يبحث عنه المواطنين بشكل دائم، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار شقق الإسكان المتوسط، وفق ما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي، حتى يستطيع الراغب في حجز الشقة الحجز قبل انتهاء مدة التقديم، وجاءت كالتالي:

أسعار شقق سكن مصر

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي أسعار شقق سكن مصر، إذ أن سعر الوحدة السكنية بدون وديعة الصيانة، يبدأ من 1.1 مليون جنيه، وحتى 2.5 مليون جنيه، على أن يكون مقدم جدية حجز سكن مصر 40 ألف جنيه، ويمكن تقسيط باقي ثمن الشقة على مدة 25 أو 30 عاما بفوائد مختلفة.

أسعار شقق دار مصر

كما حدد صندوق الإسكان الاجتماعي أسعار شقق دار مصر، إذ أن قيمة الوحدة السكنية غير شامل وديعة الصيانة، يبدأ من 1.1 مليون جنيه، وحتى 2.5 مليون جنيه، على أن يكون مقدم جدية حجز دار مصر 60 ألف جنيه، ويمكن تقسيط سعر الشقة على مدة 25 أو 30 عاما.

أسعار شقق جنة

وبالنسبة لمشروع جنة، حدد صندوق الإسكان الاجتماعي أسعار الشقق به، ليتراوح سعر الوحدة بدون وديعة الصيانة، من 1.1 مليون جنيه، وحتى 2.5 مليون، على أن يكون مقدم جدية حجز الشقة 80 ألف جنيه، بنسب فوائد مختلفة، ويمكن تقسيط باقي قيمة الشقة 25 أو 30 عاما.

وعلى الراغبين في التقديم لحجز شقق الإسكان المتوسط الدخول للموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، قبل انتهاء الحجز يوم 8 مارس الجاري.