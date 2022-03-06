الإسكان والتضامن توقعان بروتوكولا لتوصيل المياه للأسر الأوْلى بالرعاية

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الإسكان، ممثلة في جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووزارة التضامن الاجتماعي، وجمعية الأورمان، لتوصيل المياه للأسر الأوْلى بالرعاية، حيث وقّع الدكتور أيمن عبدالموجود عابد، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس حسام الدين أحمد عبدالحليم، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان للبنية الأساسية.

توصيل خدمات مياه الشرب للمناطق المحرومة

وأكد الدكتور عاصم الجزار أنّ وزارة الإسكان وجهاتها التابعة «جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة»، تولي أهمية خاصة لمشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، لتوصيل خدمات مياه الشرب بالمناطق المحرومة.

وأوضح أنّ توفير مياه الشرب من أهم المشروعات والركائز المهمة للتنمية، والمشاركة المجتمعية لها دور أساسي في عملية التنمية المستدامة، خاصة في مشروعات البنية التحتية والمشروعات الخدمية، ما يسهم في تحسين الحالة المعيشية والصحية والبيئية للمواطن المصري، خاصة في قرى الريف والمناطق الأوْلى بالرعاية، كما وجّه الشكر لجمعية الأورمان على دورها في التعاون مع جهات الدولة، ومساهماتها الحقيقية والفعالة في توصيل الخدمات للمواطن بشكل مباشر.

أهداف بروتوكول «الإسكان» و«التضامن»

وأضاف وزير الإسكان أنّ البروتوكول يهدف إلى تحسين الحالة المعيشية والصحية والبيئية للمواطن المصري، خاصة في المناطق الريفية بعدد من محافظات الصعيد «الفيوم، بني سويف، المنيا، سوهاج، وأسيوط»، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، من خلال التشارك في تنفيذ وصلات مياه نظيفة للمنازل الأكثر احتياجًا في القرى والنجوع ضمن مبادرة «سُقى الماء» التي أطلقتها جمعية الأورمان لتستهدف قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

تمويل وتنفيذ وصلات مياه الشرب النقية

وتتمثل أنشطة البروتوكول في تمويل وتنفيذ وصلات مياه الشرب النقية للأسر الأوْلي بالرعاية بقرى الريف المصري، على أن تكون الأولوية لقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بما يتضمنه ذلك من تعاقدات وتسويات، وأعمال الحفر ومد المواسير إلى المنازل، وتركيب عدادات مياه، وتركيب وصلات داخلية مطابقة للمواصفات الفنية المعمول بها، والمطابقة للوائح والقواعد المنظمة المُطبقة، والتي تساعد في الحفاظ على المياه وعدم إهدارها.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الوزارة تهدف لإنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن، من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودي الدخل، ورفع مستوى معيشتهم، وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم، إضافة إلى تشجيع القطاع الأهلي ومشاركته في تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع، وتوفير المرونة اللازمة له لتأدية دوره، موضحة أنّ البروتوكول يأتي في إطار شراكة امتدت على مدار نحو 3 أعوام لتنفيذ برنامج «سكن كريم» للأسر الأوْلى بالرعاية، بالشراكة مع جهات الدولة والجمعيات الأهلية.

وأشار المهندس حسام الدين أحمد عبدالحليم، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، إلى أنّ جمعية الأورمان تستهدف توصيل مياه الشرب النقية للأسر الأكثر احتياجًا على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بتكلفة 100 مليون جنيه كمرحلة أولى، بـ5 محافظات، هي: «الفيوم، بني سويف، المنيا، سوهاج، وأسيوط»، مؤكدًا أنّه سيتم توقيع بروتوكول ثانٍ في شهر يوليو المقبل بقيمة 100 مليون جنيه.

وقال الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، إنّ الجهاز يلتزم طبقا للبروتوكول، بمراجعة خطة العمل والبرنامج الزمني وآليات التنفيذ ونظم تقارير المتابعة والتقييم المعدة مع جميع أطراف البروتوكول، وتحديد مجموعات العمل للإشراف على تنفيذ أنشطة البروتوكول ومتابعتها، وصياغة ووضع الملاحق الخاصة بتنفيذ البروتوكول وفقًا لما تقتضيه الحاجة، وتعديل الأنشطة إذا ما دعت الضرورة بعد موافقة أطراف البروتوكول، وإقرار أي مجالات أخرى للتعاون توافق عليها جميع الأطراف.

وأضاف المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنّ الشركة تلتزم بالتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية لتنفيذ بنود البروتوكول، وتقديم الخدمات الفنية المرتبطة بالإشراف الفني على التنفيذ بالتنسيق مع جمعية الأورمان، والالتزام من خلال الشركات التابعة بعمل المقايسات والمعاينات طبقًا للبرنامج الزمني المُعد، ومراجعة الأعمال بعد تنفيذها طبقًا للمواصفات الفنية ومتطلبات التنفيذ.

وأشار الدكتور أيمن عبدالموجود عابد، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، إلى أنّ الوزارة تلتزم، طبقًا للبروتوكول، بالتعريف بالإجراءات المقرر تنفيذها بالبروتوكول لدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع الأهلي التابعة لها، وتحفيز الجمعيات والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص لتأدية الدور الاجتماعي والمساهمة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتوجيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع الأهلي الراغبة في المساهمة في تنفيذ وصلات مياه الشرب والصرف الصحي على اتباع الإجراءات التنفيذية الواردة بهذا البروتوكول، ومراعاة الاشتراطات الخاصة والمنظمة عند إجراء البحوث الاجتماعية لتحديد الأسر الاكثر احتياجًا، وإعداد وتنفيذ خطط للتدريب وبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية في التخصصات المختلفة موضوع البروتوكول، والتعاون المشترك فى جمع وتبادل المعلومات بخصوص وضع مياه الشرب والصرف الصحى وما يحدث عليه من تغيرات بصفة دورية بالتعاون مع أطراف البروتوكول.

بحث اجتماعي للحالات المستحقة

وأوضح المهندس حسام الدين أحمد عبدالحليم، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، أنّ الجمعية تلتزم بعمل بحث اجتماعي للحالات لتحديد مدى الاستحقاق من عدمه طبقا لمعايير وزارة التضامن الاجتماعى، وتقديم كشوف بالأسر الأوْلى بالرعاية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، وسداد رسوم المعاينات والمقايسات من قبل الجمعية بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وشراء المهمات «مواسير – قطع خاصة.....» اللازمة لتوصيل المياه بالتنسيق مع الشركات التابعة وطبقًا للمواصفات الفنية وجداول الكميات التى تحددها وزارة الإسكان، وتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لتوصيل المياه طبقًا للمستندات التصميمية وتحت إشراف فني من وزارة الإسكان، والالتزام بإعادة الشيء لأصله، والحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذ الأعمال محل البروتوكول، وتركيب الوصلات المنزلية، مع مراعاة أن تكون أدوات السباكة مطابقة للمواصفات الفنية، ويتم التوصيل بعد تركيب العداد وسداد الجمعية للرسوم والتكاليف الخاصة بالتركيب.