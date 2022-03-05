الأوراق المطلوبة لحصول أصحاب الأعمال الحرة على شقق الإسكان المتوسط

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إمكانية الحصول على وحدات الإسكان المتوسط التى أعلنتها وزارة الإسكان والمرافق، ضمن مشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة»، وذلك للمواطنين من متوسطي الدخل، داخل عدد من المدن الجديدة، ضمن مبادرة التمويل العقاري، بتقسيط يصل إلى 30 سنة.

ووفقًا لوزارة الإسكان والمرافق، ينتهى الحجز الإلكتروني لوحدات الإسكان المتوسط «سكن مصر، دار مصر، جنة»، 8 مارس المقبل، وذلك عبر الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» الأوراق المطلوبة لحصول أصحاب الأعمال الحرة، على وحدات الإسكان المتوسط «سكن مصر، دار مصر، جنة»، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، فى بيان لها.

الأوراق المطلوبة لحصول أصحاب الأعمال الحرة على وحدات الإسكان المتوسط

1- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحًا بها مهنة المتقدم.

2- شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضحًا بها المهنة والأجر التأميني.

خطوات حجز وحدات «الإسكان المتوسط»

1- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال هذا الرابط.

2- اختيار «تسجيل مستخدم جديد».

3- تسجيل البيانات الأساسية وهي:

- الاسم كما هو مدون بالبطاقة الشخصية.

- الرقم القومي.

- رقم الهاتف المحمول.

- تحديد كلمة مرور خاصة بك.

- ستصل إليك رسالة على الهاتف المحمول، لتأكيد كلمة المرور.

- الضغط على خيار «تسجيل».

- اختيار المشروع السكني الذي ترغب في الحصول على وحدة سكنية به.

- اقرأ الإقرار جيدًا ثم اضغط «موافق».

- اضغط على «استمارة تقديم طلب حجز وحدة سكنية».

- اضغط على «إرسال».

- ومن ثم سيتم فتح الموقع مرة أخرى، قم باختيار «مستخدم حالي»، وستصل لك رسالة بكود وتفاصيل الوحدة السكنية التي حجزتها.

شروط الحصول على وحدات «الإسكان المتوسط»

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

- ألا يكون المتقدم للحجز قد حصل على وحدة سكنية من قبل.

- أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة المطروحة بها الوحدات السكنية، أو أحد العاملين فيها.