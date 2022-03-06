المفوضية الأوروبية: نسعى للتحقيق في مدى ارتكاب روسيا جرائم حرب بأوكرانيا

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تريد التحقيق فيما إذا كانت روسيا ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، أن واشنطن لديها أدلة على ارتكاب روسيا جرائم حرب في أوكرانيا.

وقبل قليل، وجهت سلطات مدينة خاركيف، اتهامات للجيش الروسي باستهداف محيط مركز يضم مختبرًا نوويًا تجريبيًا.

في السياق ذاته، أعلنت بريطانيا أنها لا تستطيع فتح الباب أمام اللاجئين الأوكرانيين، وسط اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا بعرقلة إجلاء المدنيين.