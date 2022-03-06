مصادر بـ«التموين»: دورنا ليس إلزاميا في تحديد سعر الرغيف السياحي

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، لا يوجد أي دور إلزامي من الوزارة على المخابز السياحية، التي تنتج رغيف العيش الحر في الأسواق، بشأن تحديد سعر الرغيف أو الرقابة عليه، منعًا لموجات ارتفاع سعر الرغيف الحر في الأسواق، في ظل ثبات سعر رغيف الخبز البلدي المدعم الذي تنتجه المخابز البلدية الخاضعة لرقابة وإشراف وزارة التموين.

سعر رغيف العيش الحر في الأسواق

يبدأ سعر رغيف العيش الحر في الأسواق الذي تبيعه المخابز السياحية المنتشرة في جميع المناطق والشوارع، من 25 قرشًا و50 قرشًا وأيضًا 75 قرشًا، وصولًا لجنيه واحد للرغيف في بعض المخابز السياحية.

سعر رغيف العيش البلدي المدعم

أكدت مصادر وزارة التموين في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر رغيف العيش البلدي المدعم، لا يزال يباع للمواطن على بطاقة التموين عند سعر 5 قروش للفرد الواحد المقيد على بطاقة التموين، بمعدل حصة شهرية من الخبز، يبلغ عدد 150 رغيفا بسعر 750 قرشًا، طوال الشهر على بطاقة التموين.

ونوهت المصادر بأن سعر رغيف الخبز السياحي يعود في الأساس إلى العرض والطلب، الذي يرتبط بسعر جوال الدقيق، موضحة أن ثمن الرغيف يتوقف على أصحاب المخابز، في حين أن الرقابة من الوزارة تكون عبارة عن الرقابة على الجودة والمواصفات، وليس لها أي دور في تحديد سعره.

بيانات منظومة الخبز المدعم في مصر

وتضم منظومة الدعم التمويني، عدد 72 مليون مواطن مستحق لصرف الخبز البلدي المدعم يوميًا، وتعلن عدة بيانات كالتالي:

- تنتج وزارة التموين 270 مليون رغيف يوميًا، من خلال المخابز البلدية التي تخضع لها.

- يبلغ إنتاج الرغيف البلدي المدعم سنويًا 120 مليار رغيف سنويًا.

- يبلغ عدد المواطنين المستحقين لصرف العيش البلدي المدعم 72 مليونًا ببطاقة التموين.