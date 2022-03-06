أبوالغيط يستقبل وفد الائتلاف الوطني للمعارضة السورية في الجامعة العربية

استقبل السيد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الشيخ سالم المسلط رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الأمانة العامة اليوم.

أبوالغيط يستمع لاستعراض الوفد للأوضاع على الأرض في سوريا

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أن «أبوالغيط» استمع باهتمام لاستعراض الوفد للأوضاع على الأرض في سوريا، خاصة ما يتعلق بتصاعد المعاناة الإنسانية، وتزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على السكان في كافة مناطق سوريا بلا استثناء.

واستمع الأمين العام كذلك لتقديرات الوفد حول المسار المُعطل للعملية السياسية في سوريا، والذي ترعاه الأمم المتحدة في إطار قرار مجلس الأمن 2254.

أبوالغيط: الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة السياسية في سوريا

ونقل المصدر عن الأمين العام تأكيده خلال المقابلة أن الحل السياسي يظل هو المخرج الوحيد للأزمة السياسية المستحكمة في سوريا، كما يبقى هذا الحل السبيل لضمان وحدة الأراضي السورية، وتكامل البلاد الإقليمي، واستقلالها.

وعبر الأمين العام عن دعمه للشعب السوري الذي عانى الكثير عبر العقد الماضي، مُعرباً عن اقتناعه بضرورة القيام بكل ما هو ممكن في المرحلة الحالية من أجل وقف هذه المعاناة، واستعادة الحياة الطبيعية للسوريين في وطنٍ مستقل يعيشون فيه بكرامة وإنسانية.