الإليزيه: بوتين طالب الاعتراف باستقلال إقليم دونباس وضم روسيا للقرم

في ظل المحادثة الهاتفية التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قالت مصادر فرنسية في قصر الإليزيه، إنّ الرئيس الروسي أكّد لـ«ماكرون» أن من أهدافه الاعتراف بضم روسيا للقرم والاعتراف باستقلال دونباس.

وتابعت المصادر أنّ «بوتن» أبلغ «ماكرون» أن أحد أهدافه في أوكرانيا أيضاً هو «تحييدها» عسكريا، كما شدد «بوتن» خلال تصريحاته على ضرورة احترام القانون الدولي وتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية، وفقاً لموقع «سكاي نيوز عربية».

تعثر إجلاء المدنيين من ماريوبول واتهامات متبادلة

وكانت تطورات عديدة شهدتها ساحة الحرب في أوكرانيا، إذ أعلن الصليب الأحمر الدولي أنّه تم إيقاف المرور الآمن لخروج المدنيين من مدينة ماريوبول من الجانب الروسي، بعدما أعلنت عنه موسكو يوم أمس السبت، والأمر ذاته أكدته الحكومة الأوكرانية بقولها أنّه تعثر خروج المواطنيين الأوكرانيين من المدينة التي تشهد تطويقا وحصاراً كاملا من عناصر الجيش الروسي، وهو الأمر الذي نفاه الرئيس الروسي، حيث قال في تصريحات اليوم الأحد أنّ كييف هي من تعرقل عملية إجلاء المدنيين من المدينة.

تحذير من إغلاق المجال الجوي الأوكراني

وكان الكرملين قال في بيان أصدره اليوم أنّ العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا مستمرة حتى تحقق موسكو كامل أهدافها، وتابع أنّ روسيا مستمرة في العملية لحين توقف أوكرانيا عن القتال، وحذر «بوتن» من إغلاق المجال الجوي الأوكراني، معتبراً تلك الخطوة بمثابة الاشتباك في العمل العسكري وتهديد لروسيا.

من جانبه قال رئيس المجلس الأوروبي إن إغلاق المجال الجوي الأوكراني قد يشعل فتيل حرب عالمية ثالثة، وأن تلك الخطوة ليست مطروحة في ذلك التوقيت، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.

استمرار الحرب الروسية الأوكرانية

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية يومها الحادي عشر منذ إعلان الرئيس الروسي شن حملة عسكرية على أوكرانيا أواخر فبراير الماضي لحماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي البلاد، بالإضافة إلى نزع السلاح الأوكراني وتحييدها عسكرياً.