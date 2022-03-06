غادة عادل تطمئن الجمهور من داخل المستشفى: أنا بخير الحمد لله

حرصت الفنانة غادة عادل على طمأنة جمهورها من داخل المستشفى، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية، على إثرها انتقلت إلى أحد المستشفيات.

وقالت غادة عادل في تصريح خاص لـ«الوطن»، «أنا بخير الحمد لله وبشكر كل الجمهور اللي قلق عليا».

وكان ابن غادة عادل، أعلن منذ ساعات قليلة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، أن والدته دخلت المستشفى وطلب من الجمهور الدعاء لها أن تقوم بالسلامة.

مجدي الهواري: ادعوا لها

ومن جانبه، كتم المخرج مجدي الهواري في حديثه منذ قليل لـ«الوطن»، عن تفاصيل الحالة الصحية لـ طليقته غادة عادل، مطالبا الجمهور أن يدعو لها، لكي تخرج من المستشفى.