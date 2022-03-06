تاج الدين: نقترب تدريجيا من العودة إلى حياة ما قبل كورونا بحلول مايو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن العالم مرتبك بسبب فيروس كورونا، أو المعارك الحربية والمشاكل الإقليمية والعالمية الآنية، لافتًا إلى وجود نظرة سياسية رفيعة تعمل بقدر المستطاع، على توفير الغذاء والملبس والمسكن والصحة.

وأضاف «تاج الدين»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»: «على التوازي، تعمل الدولة على تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من سلة الغذاء والأدوية والمستلزمات والأجهزة، ومصر لديها احتياطي استراتيجي من البشر المدربين القادرين على مواجهة هذه الظروف، وأعتقد أننا نقترب تدريجيا من العودة إلى الحياة الطبيعية بحلول الصيف أي في مايو، ونتمنى أن تتحسن الأوضاع كثيرا بعد انتهاء الموجة الحالية».

العالم كله يتأثر بأي مشكلة تحدث في أي من أجزائه

وتابع: «كل مشكلة تحدث في الكرة الأرضية سواء في الهواء أو الأرض تنعكس على العالم كله ولم يعد هناك أي حواجز»، وعن العودة إلى الحياة الطبيعية في فترة ما قبل كورونا، أشار مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، إلى أنّ مصر من الدول التي لم تتأثر كثيرا على الأرض من هذه الجائحة، تأثرنا اقتصاديا بشكل جزئي بسبب السياحة والطيران.

الفيروس مازال متفشيا في العالم

وأوضح: «على المستوى الصحي والوقائي، فإن الفيروس ما زال متفشيا في العالم، حتى لو كانت التداعيات تقل، وإذا لم يكن موجودا فإن هناك فيروسات اخرى مثل الإنفلونزا الموسمية، وتقريبا نعيش حياة طبيعية مع بعض الاستثناءات التي لا تؤثر بصورة مباشرة أو قوية على نمط الحياة التي نعيشها».