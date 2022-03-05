داليا البحيري: المجتمع الشرقي يرى ضرب المرأة شيء عادي «فيديو»

قالت الفنانة داليا البحيري، إنها سعيدة بمشاركتها في مهرجان أسوان لأفلام المرأة بدورته السادسة والذي حقق نجاحًا كبيرًا، موضحة: «أسوان لها مكانة كبيرة في قلبي لأني كنت مرشدة سياحية»، مؤكدة أنها تحب مساندة المرأة وإنتاج أعمال سينمائية تناقش قضايا السيدات لأن المجتمعات تنهض بتقدم النساء.

أسوان لها مكانة خاصة على قلبي

وأضافت داليا البحيري خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد في تغطية خاصة لـ مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته السادس: أنها في حال قررت عمل فيلم عن المرأة ستختار القضية الأكثر جدلًا وهي ضرب الأزواج لزوجاتهم.

وتابعت داليا البحيري: أن المجتمع الشرقي يرى أن ضرب المرأة شيئًا عاديًا، الأمر الذي يدفعها إلى جعل قضية العنف ضد النساء في أولوياتها.

ريم البارودي: بحب أسوان وناسها الطيبين

من جانبها قالت الفنانة ريم البارودي، إن مهرجان أسوان لأفلام المرأة يقدم دعمًا كبيرًا للسيدات ويضم عددا من الأساتذة في الوسط الفني.

وأضافت ريم البارودي، خلال لقاء مع البرنامج: «بحب أسوان وناسها الطيبين ومبسوطة بتواجدي في المهرجان»، موضحة أن الفنانة سوسن بدر تعتبر مصدرًا للطاقة الإيجابية لمن حولها، ومن صفاتها أنها محبة للجميع، وتسحق بجدارة التكريم الذي نالته في مهرجان.

بسمة: مهرجان أسوان للسينما مميز

وقالت الفنانة بسمة، إنها سعيدة بتواجدها مع الفنانة سوسن بدر خلال تكريمها في مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته السادسة.

وأضافت بسمة خلال لقاء مع نفس البرنامج أن مصر تضم العديد من المهرجانات السينمائية مثل مهرجان أسوان لأفلام المرأة، ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وتناقش العديد من القضايا، موضحة أن مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته السادسة مميز للغاية.