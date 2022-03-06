«الأرصاد»: 5 درجات انخفاضا في الحرارة غدا.. و10 بنهاية الأسبوع

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة نوهت لوجود منخفض جوي شبه خماسيني دخل الحدود المصرية وفي الحصراء الغربية، مبينا وجود نشاط للرياح على كافة أنحاء الجمهورية وتقل نسبة الرؤية الأفقية مع وجود عواصف ترابية في الأماكن المكشوفة.

تأثر المحافظات بالرياح التي جاءت لمصر

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن المحافظات تأثرت برياح شمالية غربية خفيفة الأتربة مساء اليوم، موضحا أن الرؤية تتحسن خلال الساعات المقبلة، مع وجود انخفاض في درجات الحرارة غدا بمعدل 5 درجات.

هدوء في كتل الرياح غدا

وأوضح مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدا يشهد هدوءا في كتل الرياح وتحسن الرؤية تماما مع بداية يوم الإثنين على كافة محافظات الجمهورية وتنخفض درجات الحرارة بمعدل 5 و6 درجات، مؤكدا أن الشتاء ينتهي في نهاية مارس، وليس حاليا كما ظن البعض، وتنخفض درجات الحرارة 10 درجات مئوية نهاية الأسبوع، موجها بضرورة استخدام الملابس الشتوية واستبعاد استخدام الملابس الصيفية.

وأكد أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على شمال الوجه البحري في الفترة المقبلة بعد تلاقي الرياح من مختلف الاتجاهات.

رياح وكتل هوائية مختلفة

وشهدت مختلف المحافظات المصرية، اليوم، رياحا قللت فرص الرؤية على الطرق المختلفة، ولكن الطقس يعود مرة أخرى إلى طبيعته خلال الساعات المقبلة بعد مرور المنخفض الذي تأثرت به جمهورية مصر العربية.