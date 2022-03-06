حالة الطقس غدا الاثنين 7-3-2022 بمصر.. انخفاض الحرارة واختفاء الأتربة
كتب:
انتصار الغيطانى
03:47 م | الأحد 06 مارس 2022
حالة الطقس غدًا الاثنين 7-3-2022 بمصر
كشف خبراء الأرصاد الجوية عن هدوء تام في سرعات الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي شهدتها معظم مدن ومحافظات الجمهورية اليوم الأحد مع تقدم الوقت، حيث تنخفض درجات الحرارة مع دخول ساعات الليل، بسبب تحول اتجاه الرياح من الجنوبية الغربية، إلى شمالية غربية، ودخول الجبهة الباردة مساء اليوم مع الرياح، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، حاملة نسبة عالية من الرطوبة.
حالة الطقس غدا
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الليلة على أقصى السواحل الشمالية الغربية للبلاد، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الوجه البحري، وبداية من صباح غد الإثنين، تسود حالة من الاستقرار النسبي في الطقس، كما تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، انخفاضًا بنحو 4 درجات في الحرارة، حيث تسجل غدا 23، وسجلت اليوم 27 خلال ساعات النهار، ومع بداية ساعات الليل يسود طقس شديد البرودة على مدن ومحافظات الجمهورية.
انخفاض درجات الحرارة
وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ سرعات الرياح تتراوح بين 10 حتى 12 كم متر في الساعة، وهي رياح شمالية غربية غير مثيرة للرمال والأتربة، مع عودة الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق في شمال الصعيد ووسط سيناء، والسواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة.
درجات الحرارة غدًا
القاهرة 23 12
الإسكندرية 20 12
طنطا 22 11
شبين الكوم 23 12
دمنهور 23 12
بلطيم 21 11
مطروح 20 12
السلوم 21 11
سيوة 23 10
بورسعيد 19 12
دمياط 20 11
الزقازيق 23 12
المنصورة 22 132
الإسماعيلية 30 12
السويس 23 12
العريش 23 13
رفح 19 11
رأس سدر 23 13
نخل 22 10
نويبع 24 16
طابا 23 14
كاترين 22 09
الطور 22 14
شرم الشيخ 24 17
الغردقة 25 17
مرسى علم 30 17
الفيوم 23 11
بني سويف 23 11
المنيا 25 12
أسيوط 26 12
سوهاج 28 13
قنا 29 14
الأقصر 31 15
أسوان 32 15
إدفو 33 16
أبوسمبل 31 16
الوادي الجديد 30-14