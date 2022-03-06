حالة الطقس غدا الاثنين 7-3-2022 بمصر.. انخفاض الحرارة واختفاء الأتربة

كشف خبراء الأرصاد الجوية عن هدوء تام في سرعات الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي شهدتها معظم مدن ومحافظات الجمهورية اليوم الأحد مع تقدم الوقت، حيث تنخفض درجات الحرارة مع دخول ساعات الليل، بسبب تحول اتجاه الرياح من الجنوبية الغربية، إلى شمالية غربية، ودخول الجبهة الباردة مساء اليوم مع الرياح، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، حاملة نسبة عالية من الرطوبة.

حالة الطقس غدا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الليلة على أقصى السواحل الشمالية الغربية للبلاد، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الوجه البحري، وبداية من صباح غد الإثنين، تسود حالة من الاستقرار النسبي في الطقس، كما تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، انخفاضًا بنحو 4 درجات في الحرارة، حيث تسجل غدا 23، وسجلت اليوم 27 خلال ساعات النهار، ومع بداية ساعات الليل يسود طقس شديد البرودة على مدن ومحافظات الجمهورية.

انخفاض درجات الحرارة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ سرعات الرياح تتراوح بين 10 حتى 12 كم متر في الساعة، وهي رياح شمالية غربية غير مثيرة للرمال والأتربة، مع عودة الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق في شمال الصعيد ووسط سيناء، والسواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة.

درجات الحرارة غدًا

القاهرة 23 12

الإسكندرية 20 12

طنطا 22 11

شبين الكوم 23 12

دمنهور 23 12

بلطيم 21 11

مطروح 20 12

السلوم 21 11

سيوة 23 10

بورسعيد 19 12

دمياط 20 11

الزقازيق 23 12

المنصورة 22 132

الإسماعيلية 30 12

السويس 23 12

العريش 23 13

رفح 19 11

رأس سدر 23 13

نخل 22 10

نويبع 24 16

طابا 23 14

كاترين 22 09

الطور 22 14

شرم الشيخ 24 17

الغردقة 25 17

مرسى علم 30 17

الفيوم 23 11

بني سويف 23 11

المنيا 25 12

أسيوط 26 12

سوهاج 28 13

قنا 29 14

الأقصر 31 15

أسوان 32 15

إدفو 33 16

أبوسمبل 31 16

الوادي الجديد 30-14