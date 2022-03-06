مصرع طفل صدمته عربة كارو في البحيرة

لقي طفل مصرعه إثر تعرضه لحادث بطريق قرية المهدية التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة اليوم، بعدما صدمته عربة كارو، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة أبو المطامير يفيد استقبال المستشفى جثة طفل بعدما صدمته عربة كارو بطريق قرية المهدية بنطاق ذات المركز، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

بالانتقال والفحص تبين وفاة «عبد الرحمن مجدي لبيب حسن» 7 سنوات مقيم قرية المهدية، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

غرق طفلة في النيل بمطوبس

كان قد لقيت طفلة مصرعها جراء غرقها بنهر النيل بجوار قرية اليسرى التابعة لمركز مطوبس، وتم حفظ الجثة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام بمحافظة البحيرة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مركز شرطة رشيد يفيد استقبال المستشفى جثة طفلة يدعى «مليكة.خ.خ» 3 سنوات إثر غرقها بنهر النيل بجوار قرية اليسرى التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وجرى حفظ الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير المحضر اللازم.