مصرع طفل وإصابة 11 شخصا في حوادث سير بالمنيا.. وغلق طريق ترعة سري باشا

أعلنت مديرية الطرق والنقل بالمنيا عن غلق طريق ترعة سري باشا من الكيلو 19.600 كوبري بلنصورة الأول بالبر الأيمن وحتى الكيلو 20.600 بمركز أبو قرقاص، وذلك لمدة شهر اعتبارا من 1 مارس المقبل، نظرا لقيام هندسة ري غرب أبو قرقاص بتنفيذ أعمال تأهيل جنابية بلنصورة بناحية طريق ترعة سري باشا بمركز أبو قرقاص، وتم تحديد طريق البر الأيسر لترعة سري باشا أمام بلنصورة بمركز أبو قرقاص كطريق بديل.

مصرع طفل دهسته سيارة بمركز سمالوط

من ناحية أخرى، تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع طفل، من قرية داقوف بعد أن دهسته سيارة، على طريق فرعي مؤدي إلى قرية إسطال بمركز سمالوط.

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فيما أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم تروسيكل بسيارة على طريق الصعيد الزراعي أمام قرية بني موسى بمركز أبو قرقاص، وأصيب 2 آخرون في حادث انقلاب دراجة بخارية على الطريق الصحراوي الغربي بمدخل قرية طوخ الخيل بمركز المنيا.

أيضا، أصيب شخصين في حادث انقلاب دراجة بخارية على طريق فرعي مؤدي إلى قرية طوه بمركز المنيا، وأصيب آخر في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة على الطريق الزراعي بقرية الحتاحتة بمركز أبو قرقاص.

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تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبات، كما تم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى سمالوط العام، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.