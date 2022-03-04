مصرع طفل غرقا في أبو حمص بالبحيرة: الثاني خلال 24 ساعة

سيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية بسنتواي التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، حيث لقى طفل مصرعه، اليوم الجمعة، إثر غرقه في مصرف الخيري العمومي على طريق قرية بسنتواي محافظة البحيرة، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص العام، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل غرق طفل في البحيرة

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبو حمص يفيد باستقبال المستشفى العام جثة طفل إثر غرقه داخل مصرف الخيري، وبالانتقال والفحص تبين وفاة «أحمد ر»، 15 سنة، مقيم بقرية عزام التابعة لمركز أبو حمص، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة لمتابعة التحقيقات.

اقرأ أيضا تفاصيل غرق طفلين في ترعة السلام بشمال سيناء

غرق طفل في مركز بدر

كان قد لقي طفل مصرعه إثر غرقه داخل ترعة السخنة التابعة لمركز بدر محافظة البحيرة، أمس الخميس، إذ تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة بدر يفيد باستقبال مستشفى بدر المركزي جثة «علي م»، 16 سنة، مقيم بمركز بدر، لقي مصرعه غرقا بترعة السخنة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.