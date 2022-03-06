رئيس مطوبس: قرب انتهاء المرحلة الأولى من مشروعات «حياة كريمة»

شهد مركز ومدينة مطوبس، أعمال تطوير محول القناطر بنطاق المدينة ضمن الخطة التى تقوم بها الدولة ورفع جميع الخدمات داخل المركز، وذلك فى إطار متابعة جميع الأعمال داخل المركز والمدينة، تحت اشراف ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس وبحضور قدري ناصر، نائب رئيس المدينه، ومحمد ابو زلاط، نائب رئيس المدينة.

وتفقد خداش، مقر مبنى الرعاية الصحية للإطمئنان على تقديم الخدمة العلاجية للمرضى بمركز مطوبس، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بالمتابعة الميدانية لجميع القطاعات وذلك حرصاً على الإرتقاء بمستوى الخدمات العامة ، كما تفقد مستشفى مطوبس المركزى، وقسم الإستقبال والطوارئ والعناية المركزة.

رئيس مدينة مطوبس يستمع لمشاكل المواطنين

كما استمع رئيس مدينة مطوبس، إلى مشاكل المترددين من المرضى وكلف الدكتور السيد العوضي، مدير المستشفى برفع كفاءة منظومة النظافة داخل العيادات وقسم الإستقبال مع تطبيق الإجراءات الإحترازية والتشديد على عملية الرش والتطهير حفاظاً علي الصحة العامة للمترددين أثناء تقديم الخدمة العلاجية، كما تفقد المركز التكنولوجى، وتابع سير العمل واكد على تيسير الأعمال للمواطنين لكى يشعر المواطن بسرعة إنتهاء الخدمه.

خداش يتابع التعليم ومشروعات حياة كريمة

كما تابع خطة سير العملية التعليمية بمدرسة عرب المحضر التابعة للوحدة المحلية للجزيرة الخضراء، بعد استلامها ضمن المشروعات القومية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، موجهاً مدير إدارة المدرسة، بتطبيق الإجراءات الإحترازية والتعقيم والرش الدائم حرصاً على الصحة العامة للطلاب وكلف محمود فوزي، رئيس الوحدة المحلية لقرية الجزيرة الخضراء، برفع كفاءة منظومة النظافة بجوار المدارس والشوارع.

وتفقد خداش بعض مشروعات حياة كريمة التي تنفذ بالقرى مؤكدا قرب انتهاء المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي شملت 187 قرية وعزب وتابع.