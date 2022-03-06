«دويتو» يجمع إليسا ومحمد حماقي في رمضان المقبل

نشرت الفنانة إليسا منذ ساعات قليلة، عبر صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة لها على أحد الطرق معلقة عليها: «خمنوا، أين أنا».

وقالت مصادر خاصة لـ«الوطن»، إن الفنانة اللبنانية إليسا، وصلت القاهرة صباح اليوم؛ لتصوير عمل فني جديد لشهر رمضان المقبل.

وكشفت المصادر عن أن إليسا من المقرر أن تجتمع مع الفنان محمد حماقي في دويتو غنائي لصالح إحدى شركات الاتصالات المصرية، ويتم إذاعته خلال شهر رمضان الكريم.

يذكر أن إليسا ومحمد حماقي، تقابلا لأول مرة خلال مشاركتهما سويا في برنامج اكتشاف المواهب ذا فويس.

إليسا تعلن إنتاج ألبومها الجديد

كما أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، منذ أيام، إنتاج ألبومها الغنائي الجديد بشكل شخصي بعد انتهاء تعاقدها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بطرح ألبومها الأخير «صاحبة رأي» في نهاية عام 2019.

إليسا تكشف تفاصيل إصابتها بمرض السرطان

وكشفت إليسا خلال استضافتها في أولى حلقات برنامج «مع الشريان» مع الإعلامي السعودي داود الشريان، تطورات عديدة خاصة بحياتها؛ منها إصابتها بالسرطان قائلة: «الدكتور كلمني في التليفون قالي أنتي عندك كانسر، وفضلت 6 ساعات مش قادرة أقف، لم أبك ولكني خفت، وبعت لأخي الصغير وأصدقائي المقربين وطلبت منهم يجوا لعندي، ولكني ما وقفت شغل واستكملت حفلاتي وذا فويس وألبوماتي».