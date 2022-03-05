خالد النبوي يدخل صراعا للبحث عن ميراثه في مسلسل «راجعين يا هوى»

ينافس الفنان خالد النبوي، في ماراثون مسلسلات رمضان 2022، بعمل درامي جديد، يحمل اسم «راجعين يا هوى»، وتدور أحداثه في إطار من الدراما الاجتماعية الرومانسية، بعد تألقه في رمضان 2020، ودوره الذي حظى بإعجاب النقاد والجمهور، خلال أحداث مسلسل لمّا كنا صغيرين مع محمود حميدة وريهام حجاج.

مسلسل «راجعين يا هوى» يضم عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم نور اللبنانية، أنوشكا، هنا شيحة، أحمد بدير، وفاء عامر، هدى المفتي، صفاء الطوخي، إسلام إبراهيم، سلمى أبو ضيف، إسلام جمال.

مسلسل راجعين ياهوى دراما اجتماعية رومانسية

المسلسل إحدى روائع الكاتب الكبير أسامة أنورعكاشة، الذي رحل عن عالمنا عام 2010، أما السيناريو والحوار، للسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والإخراج لـ محمد سلامة.

خالد النبوي يعيش قصة حب

تدور قصة مسلسل راجعين يا هوى، حول شخصية رجل الأعمال بليغ أبو الهنا، الذي يجسد دوره خالد النبوي، ويعيش بالخارج لفترة طويلة، ويقرر العودة إلى مصر، وهو محمل بديون طائلة نتيجة خسائر تجارية كثيرة ألمّت به خلال فترة تواجده في أوروبا.

وتتصاعد الأحداث، عندما يضطر بليغ أبوالهنا بعد وصوله إلى القاهرة، للبحث عن ميراثه، ومحاولة استعادته من ورثة أخيه المتوفي، وتبدأ بينهما الصراعات وتزداد حدة الخلافات بين الجميع بسبب الكراهية والغيرة، التي تشتعل بعودة الباحث عن حقه في الميراث.

قصة مسلسل راجعين يا هوى

خلال الأحداث، يستطيع بليغ الدخول في حياة الأسرة، وتتغير بوصلة أهدافه التي جاء من أجلها، وهى محاولة لم شمل العائلة من خلال الحب والتآخي والوقوف بجوارهم.

ولن تخلو الأحداث من الرومانسية، خصوصًا عندما يدخل في تجربة عاطفية مع فتاة تدعى ماجي، وفي الوقت تصحو قصة حبه القديمة مع فتاة تدعى فريدة، ليبدأ صراعًا من نوع مختلف ومفارقات غريبة بين الجميع.