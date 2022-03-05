خالد النبوي وماجد الكداوني يترشحان لعمل تاريخي عربي

كشف المنتج صالح الدرعة، استعداده لإنتاج مسلسل عربي تاريخي يضم كوكبة من نجوم الوطن العربي، مشيرا إلى أنه يجرى الآن وضع الخطة الإنتاجية الخاصة بالمسلسل، وكذا خريطة التصوير.

وقال الدرعة في تصرحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تم الاستقرار على خالد النبوي، وماجد الكداوني بطلين للعمل حتى الآن، وجارٍ تحديد باقي أبطال العمل، وأن العمل يزخر العديد والمواقف التاريخية، وأننا في احتياج لهذه الأعمال خلال هذه الفترة.

المسلسل سيدون أحداثا تاريخية في عدد من الدول

وأضاف أن مشاهد المسلسل ستكون في كثير من الدول، التي وقعت بها الأحداث التي سيناقشها المسلسل، كما سيتم اختيار أبطال العمل على حسب الدول، وأن مصر سيكون لها الحيز الأكبر في المسلسل.

وأكد الدرعة، أنه سيتم إنهاء العمل خلال العام المقبل، مشيرا إلى أنه يتمنى إنجاز العمل في أسرع وقت، وأن ينال إعجاب الجمهور والنقاد في الوطن العربي.

مشاركة خالد النبوي التاريخية

ويذكر أن خالد النبوي يواصل تصوير مسلسل تاريخي أيضا بعنوان «أهل الكهف»، الذي تدور أحداثه حول قصة ثلاثة من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، فيجدون أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن.

ويشارك في بطولته خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد فؤاد سليم، بيؤمي فؤاد، ريم مصطفى، فتحي عبد الوهاب، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة.

وتم تأجيل تصوير المسلسل أكثر من مرة لعدة أسباب، نتيجة لفيروس كورنا المستجد، ثم بعد ذلك مشاكل في إنتاج العمل لأنه يحتاج لإنتاج كبير، حسبما قال عمرو عرفة مخرج العمل.