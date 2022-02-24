مصرع عامل في حادث تصادم مروري بالبحيرة

لقي شخص مصرعه، إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة نقل مع دراجة نارية بطريق «أبو هواش - المحمودية» بمحافظة البحيرة، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

بالانتقال والفحص، تبين وفاة عبد الحميد سعد محمد الزعبي، 55 سنة، مقيم المحمودية، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وكان قد أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكليو 152 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد باستقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي بنطاق ذات المركز وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

بالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من قسمت حمدي كمال الشاذلي، 41 سنة، مقيمة بالإسكندرية، مصابة باشتباه كسر بالفقرات واشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، وأسيل مختار محمد، 10 سنوات، مقيمة بالإسكندرية، ومصابة بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وكسر في الحوض واشتباه ما بعد الارتجاج، وناديم محمد مرسي، 12 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليمنى، وكسر في الساق اليسرى، وربونزا مصطفى محمود، 5 أشهر، مصابة بكدمة بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ومصطفى محمود محمد عبد العال، 35 سنة، مقيم الاسكندرية، ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر في الذراع اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.