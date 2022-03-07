بعد تهديد وتحذير موسكو.. ماذا يعني مصطلح إغلاق المجال الجوي؟

تحذيرات وتهديدات أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأحد، في حال قررت أي من الدول إغلاق المجال الجوي الأوكراني، وبحسب وسائل إعلام عالمية فإن «بوتين» قال إنّه في حال قررت إحدى الدول إغلاق المجال الجوي لأوكرانيا فإن موسكو ستعتبر تلك الخطوة اشتراك في العمل العسكري، وستنظر لهذه الدولة كطرف في الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا.

رفض إغلاق المجال الجوي الأوكراني

وعقب تصريحات الرئيس الروسي قال رئيس المجلس الأوروبي رداً على «بوتين»، إن إغلاق المجال الجوي الأوكراني قد يشعل فتيل حرب عالمية ثالثة، وهو الأمر الذي يستبعد حدوثة لاحتواء الأزمة وفقاً لموقع «سكاي نيوز عربية».

وفيما يلي توضح «الوطن» مفهوم مصطلح إغلاق المجال الجوي، ومدى أهميته، ولماذا تهدد موسكو الدول في حال اتخذت قرار إغلاق المجال الجوي الأوكراني؟.

ماذا يعني الحظر الجوي؟

مصطلح الحظر الجوي يعني القيام بفرض حظر الطيران فوق دولة أو مجموعة من الدول على دولة أخرى، وبالتالي فإنه يتم تدمير أي طائرة تحلق في النطاق الذي يحظر فيه الطيران، وأحياناً تُدمر دفاعاتها الجوية أيضاً من قبل الدول التي تفرض الحظر، وهو الأمر الذي يعني أنّ تلك الدول التي فرضت الحظر قد دخلت حالة الحرب.

الرئيس الأوكراني يطالب بوقف الهجوم الروسي على بلاده

وفي وقت سابق من أمس الأحد، جدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، طلبه لحلف الناتو بوقف الهجوم الروسي على بلاده من خلال فرض منطقة حظر طيران، إلاّ أنّ الزعماء الغربيين رفضوا هذا الطلب خشية إشعال فتيل حرب أوسع في أوروبا.

تخوفات من حرب عالمية ثالثة

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل خلال مقابلة مع راديو «فرانس إنتر»، إن نشر طائرات مقاتلة فوق أوكرانيا قد يعتبر في الظروف الحالية بمثابة دخول الناتو في الحرب، وبالتالي ستكون مخاطرة بإشعال حرب عالمية ثالثة.