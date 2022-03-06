مستشار الرئيس الأوكراني: الموقف الروسي تغير نحو إنهاء العملية العسكرية

تستعد روسيا وأوكرانيا، لجولة جديدة من المفاوضات الساعية لإيقاف النزاع بين البلدين، غداً الاثنين، وسط حالة من التفاؤل حول تغيير موسكو موقفها من استمرار عملياتها العسكرية، أو تسهيل شروطها المفروضة لإنهاء الاقتتال.

مستشار الرئيس الأوكراني: المفاوضات باتت بناءة

وأعلن مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك، عن تحول كبير في الموقف الروسي تجاه العملية العسكرية في بلاده، مشيراً إلى أن المفاوضات باتت بناءة، وقال بودولاك، خلال تصريحات صحفية، نقلها موقع قناة «العربية»، إن العقوبات الدولية التي فُرضت على موسكو، أسهمت بشكل كبير في تغيير الموقف الروسي من استمرار القتال في أوكرانيا، مشيراً إلى أن البلدين باتا يدركان جيداً الكلفة الحقيقية للحرب وعواقبها على الجميع.

وتأتي تلك الجولة من التفاوض، بعدما أعلن «بودولاك» في وقت سابق، فشل الجولة الثانية من المفاوضات، التي لم يتوصل الطرفان خلالها سوى على اتفاق بشأن تنظيم ممرات إنسانية، وهو ما أكده رئيس الوفد الروسي المفاوض فلاديمير ميدينسكي.

رئيس الوفد الروسي: توصلنا لتفاهم في عدد من النقاط

ووفقاً لموقع «العربية»، قال «ميدينسكي»، إن روسيا وأوكرانيا تمكنتا من التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من النقاط، وإن وزارتي دفاع البلدين اتفقتا على تشكيل ممرات لإجلاء المدنيين، واكتفى رئيس الوفد الروسي، بالإشارة إلى أن مطالب موسكو تضمنت ثلاث ملفات هي «العسكري التقني، الإنساني والدولي، والسياسي».

وتضمنت المفاوضات أيضاً، بحسب موقع «العربية»، موافقة موسكو على انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي ورفض انضمامها لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، إلى جانب فرض حكم ذاتي للمناطق في إقليم دونباس الذي يضم الجمهوريات الانفصالية دونيتسك ولوجانسك في الشرق الأوكراني، مقابل انسحاب روسي من كييف.

وقد بدأت المفاوضات بين البلدين، الاثنين 28 فبراير الماضي، في منطقة بوليفسكايا بوشا على الحدود البيلاروسية، وانتهت دون تحقيق أي تقدم ملموس لأي من الطرفين.