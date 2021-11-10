جامعة طنطا: ‎100 خبير دولي يناقشون الجديد في علاج الأمراض الصدرية غدا

أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، استعداد الجامعة لإطلاق فعاليات مؤتمرها غدًا الخميس، بالتعاون مع الجمعية المصرية للأمراض الصدرية والدرن تحت عنوان «الجديد والأحدث فى الأمراض الصدرية» على مدار يومي الخميس والجمعة 11 و12 نوفمبر الجاري بفندق كونراد بالقاهرة.

‎يُعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ورئيس الجمعية المصرية للأمراض الصدرية والتدرن، والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا، بحضور الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة في مجلس النواب.

الأمراض الصدرية

و‎أوضح رئيس المؤتمر الدكتور أحمد شوقي، أستاذ الأمراض الصدرية في كلية طب جامعة طنطا ومدير مستشفي الصدر الجامعي بطنطا، أن المؤتمر يتناول على مدار يومين الجديد في الأمراض الصدرية، بمشاركة 100 عالم وخبير دولى من خلال جلسات ومحاضرات علمية حول تليفات الرئة، واضطرابات التنفس، وارتفاع ضغط الشريان الرئوي، ومناقشة كل ما هو جديد متعلق بالعناية المركزة من تغذية وإعادة تأهيل، كما ينقاش المؤتمر أيضا الجديد فى مجال التدخلات الرئوية عن طريق المناظير أو الجراحة.

محاربة فيروس كورونا

‎وأضاف أستاذ الأمراض الصدرية ، أن المؤتمر ينقاش أيضا فيروس كورونا حيث يتم تخصيص جلسة علمية حول «جائحة فيروس كورونا والوجه الآخر»، من خلال تكامل البعد الديني والاجتماعي والإعلامي، بما يؤكد تضافر كافة الجهود في محاربة هذا الفيروس.