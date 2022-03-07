واشنطن: القوات الروسية تواصل التقدم لعزل كييف وخاركيف

قال مسؤول أمريكي، إن القوات الروسية التي تحاول التقدم في العاصمة الأوكرانية «كييف» ومدينة «خاركيف» و«تشيرنيهيف» تُقابل بمقاومة قوية، موضحا أن واشنطن لا ترى أن موسكو تخطط لهجوم برمائي وشيك على مدينة «أوديسا» أو قربها، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن القوات الروسية تواصل محاولة التقدم لعزل كييف وخاركيف، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت صفارات الإنذار دوت في وقت سابق، في العاصمة الأوكرانية «كييف».

مسؤول أمريكي: روسيا أطلقت أكثر من 600 صاروخ منذ بدء العملية

وأشار مسؤول أمريكي، إلى أن روسيا نشرت في أوكرانيا 95% من قواتها التي حشدتها على الحدود قبل بدء عملية موسكو العسكرية الخاصة في البلاد، مضيفا أن روسيا أطلقت أكثر من 600 صاروخ منذ بدء العملية.

«زيلينسكي»: روسيا أعلنت أنها ستقصف مؤسسات للصناعات الدفاعية

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قالت في وقت سابق، إن جرأة روسيا هي إشارة واضحة للغرب بأن العقوبات المفروضة على موسكو لا تكفي، مضيفا أن روسيا أعلنت أنها ستقصف اليوم الاثنين مؤسسات للصناعات الدفاعية التي تقع وسط منشآت مدنية.

بدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إنه يعتقد أن أوكرانيا ستنتصر، فيما اشارت «لندن»، إلى أن سلوك روسيا يقوض التعاون الدولي في إنفاذ القانون، داعية إلى تعليق عضوية موسكو في منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول».