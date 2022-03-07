القوات الأوكرانية تسيطر على مدينة «تشوجوف» بمنطقة خاركيف

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، سيطرة قواتها على مدينة «تشوجوف» في منطقة «خاركيف»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت قوات الدفاع بجمهورية «دونيتسك» الشعبية، التي اعترفت بها موسكو ودول قليلة حول العالم، قالت في بيان، إن مجموعة من المدنيين تعرضت لإطلاق نار من جانب مليشيات «كتيبة آزوف النازية»، أثناء محاولة للخروج من مدينة «ماريوبول» باتجاه «نوفو أزوفسك»، مشيرة إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة 4 آخرين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أطلعه فيها على فحوى مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

استعداد روسي للتعاون مع «الطاقة الذرية» لضمان أمن المواقع النووية

وأبلغ ماكرون، زيلينسكي باستعداد موسكو للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان أمن المواقع النووية في أوكرانيا، فيما وعد الرئيس الفرنسي بتعزيز الدعم الإنساني لـ«كييف».

وفي الولايات المتحدة، أكد وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، في حديث لقناة «إن بي سي» الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، لا تنوي جر البلاد إلى حرب مباشرة مع موسكو بفرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا.