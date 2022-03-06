برلماني يثمن جهود الدولة ووزيرة الهجرة لإعادة المصريين من أوكرانيا

قال النائب محمد عزمي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إنه يتوجه بالشكر لوزيرة الهجرة نبيلة مكرم على جهودها في إعادة الطلاب المصريين العالقين في أوكرانيا، لافتة إلى أن الدولة الروسية عملت على حماية أمنها الإقليمي، لذا تدخلت في أوكرانيا، وتم هذا باحترافية بشكل يدعو للانبهار، مشيرا إلى أن روسيا سلمت بعض المدن السورية للنظام الحاكم وهذا كان تجربة لروسيا.

هجوم روسي متنوع على أوكرانيا

وأضاف في ندوة عبر خاصية البث المباشر على صفحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الحرب شهدت هجوما صاروخيا وليس جويا مع وجود هجمات إلكترونية على مجموعة من المنشآت، وهذا شكل جديد من أشكال المواجهة، مؤكدا على أن روسيا تتحرك بخطى ثابتة وسيطرت على أماكن كثيرة نووية دون أي خسائر، وتحكمت في الطاقة في أوكرانيا بنسبة 75% وهذا دليل على التخطيط الجيد لروسيا.

تغير في موازين القوى

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، على أن هذا التدخل جاء وسط امتناع بعض الدول عن التصويت، وهذا سيؤدي لتغيير موازين القوى الدولية بعد أن كان هناك قطب وحيد في العالم وهو الولايات المتحدة الأمريكية، مبينا أن هناك مواجهة بين الجيش رقم 2 في العالم والجيش رقم 25 على مستوى العالم، واستعرض الجيش الروسي الذي يحتل المركز الثاني عالميا قواته، ليعطي رسالة لكل من تسول له نفسه مواجهة روسيا، مؤكدا على أن الرئيس الأوكراني دعا المواطنين لعمل زجاجات من مولوتوف ودعوة المدنيين للمشاركة في الحرب وفتح باب التطوع إلى الأجانب لدعم بلاده، حيث يدعو لعمل حرب عصابات، رغم أن روسيا لم تضرب المدنيين، مبينا أن الرئيس الأوكراني يأمل دعوة المجتمع الدولي للتدخل إلى بلاده لإنقاذه من خلال تدويل الحرب بين أوكرانيا وروسيا.