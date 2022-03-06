الأرصاد الجوية تكشف طقس 72 ساعة مقبلة.. انخفاض فى درجات الحرارة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة ما بين 3 و5 درجات على عدد من محافظات ومدن الجمهورية بداية من طقس غدا الاثنين، إذ يسود طقس دافيء على القاهرة الكبري، وشمال الصعيد وجنوب سيناء، والسواحل الغربية، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشرقية، ويكون مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، مع عودة الشبورة المائية فى الصباح وهدوء فى سرعات الرياح.

انخفاض درجات الحرارة

وعن حالة الطقس الثلاثاء، فيسود طقس دافيء على القاهرة وشمال الصعيد والوجه البحري، في حين سيكون حارا على جنوب الصعيد، إذ تصل درجات الحرارة فى جنوب البلاد إلى 35 درجة مئوية، مع وجود فرص لسقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، وذلك على مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية، مع استمرار تكون الشبورة، على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

وعن حالة الطقس يوم الأربعاء القادم، فمن المتوقع أن يكون هناك استقرارا نسبيا فى درجات الحرارة ما بين 19و22 درجة، وذلك على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشرقية والغربية ووسط سيناء، فى حين يسود طقس حار على محافظات جنوب الصعيد وتصل درجات الحرارة إلى 36 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 7 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 8 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 17.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27، والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 16.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 9 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 16.