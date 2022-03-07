سعر الدولار اليوم الإثنين 7-3-2022 في مختلف البنوك المصرية

واصل سعر الدولار، استقراره في السوق المصرفية، اليوم الإثنين 7-3 -2022، ليباع بسعر 15.74 جنيه في البنك الأهلي المصري مقابل 15.64 جنيه للشراء بداية التعاملات اليومية.

أعلى سعر لبيع وشراء العملة الأمريكية

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري أعلى سعر للشراء في «بنك مصر»، بسعر 15.74 جنيه، فيما جاء مصرف أبو ظبي الإسلامي كأفضل البنوك التي تبيع الدولار مقابل الجنيه بسعر 15.68 جنيه، وشهد الدولار سعرا آخر في بنكي «الإمارات دبي الوطني» و«الأهلي المتحد» حيث بيع بأعلى سعر، بقيمة 15.67 جنيه.

تباين أسعار بيع وشراء الدولار

وتباينت أسعار بيع وشراء العملة الأمريكية من بنك لآخر اليوم الإثنين 7-2-2022 ، حيث بيع الدولار في بنك مصر بسعر 15.74 جنيه مقابل 15.64جنيه للشراء، وبيع بسعر 15.76 جنيه مقابل 15.66 جنيه للشراء في البنك العربي الأفريقي الدولي.

وسجلت العملة الأمريكية سعر 15.76 جنيه للبيع مقابل 15.66 جنيه للشراء في بنك البنك العقاري المصري العربي، وبيع في المصرف المتحد بسعر 15.76 جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء، وفي بنك الإسكندرية بيع الدولار بسعر15.76 جنيه مقابل 15.66 جنيه للشراء.

سعر الجنيه مقابل العملات غير المدعومة بالبنوك المختلفة

كما تباين سعر الجنيه المصري مقابل عدد من العملات غير المدعومة في البنوك المختلفة اليوم الإثنين ليرتفع أمام الريال اليمني والجنيه السوداني والليرة اللبنانية، والروبل الروسي والهريفنيا الأوكرانية، فيما تراجع أمام الليرة التركية.

ويباع الريال اليمني اليوم بسعر 0.063 جنيه، والجنيه السوداني بسعر 0.035 جنيه، والليرة اللبنانية تُباع بسعر 0.010 جنيه والروبل الروسي بسعر 0.148 جنيه.

وبيع الدولار النيوزيلاندي بسعر 10.873 جنيه وسجلت الليرة التركية 1.103 جنيه، فيما بيعت عملة «هريفنيا» الأوكرانية بسعر 0.518 جنيه، والدولار النيوزلندي بسعر 10.873جنيه.