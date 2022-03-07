وقف إطلاق النار في أوكرانيا.. وممرات إنسانية لخروج المدنيين

دخل قرار روسيا وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية في مدن أوكرانية «كييف وماريوبول وخاركيف وسومي» حيز التنفيذ، لخروج المدنيين، وفقا لما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

مساعدة اللاجئين الفارين من أوكرانيا

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنّ بلاده تعمل على مساعدة اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا، كما أنّ هناك مبادئ مهددة بسبب حرب روسيا على أوكرانيا، وذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي في سفارة بلاده بليتوانيا بشأن الوضع في أوكرانيا.