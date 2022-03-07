بشرى للراغبين في «إحلال السيارات»: البيع بالأسعار القديمة دون زيادة

تشهد سوق السيارات الحديثة والمستعملة في مختلف دول العالم، زيادة في الأسعار بسبب موجة التضخم ونقص الرقائق، ما دفع المصانع إلى تخفيض الإنتاج، وقالت مصادرة مطلعة في مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إنّ عدة شركات مشتركة في المبادرة، تقدمت بطلبات لتحريك أسعار موديلاتها، بدعوى الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها مكونات الإنتاج عالميا، علاوة على الزيادات القياسية في تكلفة النقل البحري وإيجار الحاويات.

وزفّ الدكتور طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، بشرى للمتقدمين لمبادرة إحلال السيارات، عبر «الوطن»، مؤكدا أن المبادرة تنفذ حتى الآن، وفق آخر أسعار جرى إقرارها من قبل وزارة المالية بتاريخ 18 يناير 2022.

شركة تطلب رسميا زيادة سعر 3 موديلات

وفي وقت سابق، قال عمرو حسن رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، إنّ شركته تقدمت رسميًا بطلب لرفع أسعار موديلات «لادا جرانتا، وبي واي دي»، التابعة لفئة السيارات السيدان العائلية، وميكروباص «كينج لونج»، سعة 14 راكباً، بعد الزيادات الكبيرة التي طرأت على التكلفة منذ نهاية الربع الأخير من العام الماضي.

وأوضح أنّ الزيادات الكبيرة في أسعار مكونات السيارات المستوردة لصالح العلامات الثلاث المشاركة في المبادرة من الصين، وروسيا، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الشحن، دفعته إلى تقديم طلبا بزيادة السعر.

زيادة أسعار السيارات الزيرو اليابانية

وشهدت سوق السيارات الحديثة، زيادة في أسعار السيارات الزيرو اليابانية، وأخطرت شركة «تويوتا إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامة اليابانية تويوتا في مصر، وشبكة موزعيها المعتمدين، بزيادة أسعار سيارات تويوتا بيلتا بقيمة بلغت 15 ألف جنيه.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «تويوتا»، سجلت أسعار طرازات «بيلتا»، الفئة الأولى 250 ألف جنيه، و«بيلتا» الفئة الثانية 290 ألف جنيه.