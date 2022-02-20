قسط «ألنترا إتش دي» في مبادرة الاحلال 2849 جنيها.. تعرف على التفاصيل

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات، إن الدولة تحملت 314 مليون جنيه حتى الآن قيمة الحافز الأخضر لأكثر من 14 ألفا و700 سيارة جديدة للمستفيدين المستوفين لشروط مبادرة إحلال السيارات.

«عوض»: إزالة المعوقات أمام حاملي رخصة تسيير ورثة

أكد «عوض»، أنه تمت إزالة المعوقات أمام حاملي رخصة تسيير ورثة ممن لا يستطيعون التسجيل بالمبادرة لعدم مرور عامين على امتلاك السيارة، حيث تقرر السماح بمشاركة السيارات القديمة ملك الورثة التي تكون بحيازة أحدهم، دون التقيد بتاريخ حيازة الورثة للسيارة شرط مرور العامين.

فيما كشف المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنَّ القسط الشهري للسيارة التاكسي الأجرة ألنترا HD، يبدأ من 2849 جنيها لموديلات 2022، وذلك ضمن مبادرة إحلال السيارات والسيارة ألنترا يتم تقسيطها على 10 سنوات أو 7 سنوات والمبلغ المذكور ضمن تقسيط السيارة لمدة 10 سنوات فى مبادرة إحلال السيارات.

مواصفات ألنترا إتش دي

ومن ناحية أخرى، أعلن الوكيل المحلي للسيارة عن مواصفات هيونداي ألنترا HD حيث تضم محركا بسعة 1600 سي سي، وقوة 121 حصانا، وأقصى عزم للدوران 156 نيوتن متر، وعدد السلندارات 4.

كما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 182 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم في 11.3 ثانية وتأتي السيارة مزودة بناقل سرعة أوتوماتيك بـ4 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 6.6 لتر من الوقود وتضم السيارة على 5 مقاعد، و5 أبواب، بما في ذلك الحقيبة الخلفية لها، التي تتسع لـ402 لتر، وتبلغ سعة خزان الوقود 53 لترًا السيارة ومن ضمن التجهيزات الداخلية في السيارة ألنترا إتش دي فتشمل نوافذ كهربائية أمامية، ونوافذ كهربائية خلفية، زجاج فاميه، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسادة هوائية للسائق، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وسادة هوائية.