قراران من «الإسكان» لإزالة التعديات في العاشر من رمضان وطيبة الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين إداريين لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي «طيبة الجديدة والعاشر من رمضان».

إزالة التعديات والمخالفات

وأكد الوزير، مواصلة وزارة الإسكان ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، إزالة المخالفات والتعديات في المدن الجديدة بأشكالها كافة، حفاظا على مظهرها الجمالي، ولمنع ظهور أي عشوائيات بها، وتطبيقا للقانون، واستيداءً لحق الدولة.

ونص القرارين اللذان أصدرهما وزير الإسكان، على إزالة التعديات والإشغالات ووضع اليد الواقع على بعض قطع الأراضي بمدينة العاشر من رمضان، بمساحة نحو 40 فدانا بالغابتين الخامسة والسابعة، وذلك دون سند من القانون، وإزالة التعديات والإشغالات ووضع اليد الواقع على قطعتي أرض بمساحة نحو 2025.75م2 مملوكتين للهيئة وخاضعتين لولاية جهاز مدينة طيبة الجديدة.

تنفيذ الإزالات

كما نص القراران على أن يتولى جهازا مدينتي العاشر من رمضان وطيبة الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.