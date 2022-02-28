خطة الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية في شهر رمضان.. بينها الزيت والسكر

كشف تجار ومستوردون بالغرف التجارية، عن خطة الدولة لتوفير السلع الرمضانية في الأسواق وتلبية كافة الاحتياجات، مؤكدين أنّ الأسواق تشهد وفرة في السلع فضلا عن مخزون مطمئن من مختلف السلع الأساسية، يغطي فترات طويلة تتجاوز شهر رمضان المبارك.

وقال أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الدولة تقوم بتوفير السلع والمنتجات وخاصة الاستراتيجية «الزيوت والسكر والدقيق والزبدة ومنتجات الألبان»، خلال شهر رمضان، لافتا إلى تشين جهاز إنذار مبكر يرصد ويتتبع كميات السلع التي يتم استيرادها من قبل القطاع الخاص، مع قيام الجمارك بسرعة الأفراج الجمركي عن السلع والمنتجات الموجودة فى الموانئ.

وأعلن نائب رئيس غرفة الإسكندرية، عن فتح الدولة الاعتمادات المستندية للمستوردين وتوفير الدولار من خلال قرارات صادرة من البنك المركزي وخاصة للسلع الاستراتيجية خلال 24 ساعة.

كما تعقد الحكومة اجتماعات مستمرة مع التجار والمستوردين للوقوف على واقع المخزون والكميات المتوفرة بالبلاد ومستويات أسعارها والتأكد من توافر السلع والمحافظة على استقرار الأسعار خلال شهر رمضان.

وأكد «صقر»، التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية خصوصا هيئة سلامة الغذاء والجهات الرقابية لتسهيل نقل كافة البضائع وعدم تكدسها من أجل مواصلة تسهيل إجراءات التخليص الجمركي السلع الأساسية والمواد الغذائية.

وزارة المالية توجه التوكيلات الملاحية بالعمل لوقت إضافي

وفى سياق آخر، أكد «صقر»، أنّ الدولة من خلال وزارة المالية مدت فترة عمل التوكيلات التجارية لوقت إضافي، لتسهيل عمليات الافراج الجمركي للسلع كما تقوم برصد يومي لواقع الأسعار داخل السوق المحلية إضافة إلى رصد تغيرات الأسعار في الأسواق العالمية مؤكدة أنّ السوق المحلية تمتاز بتوفر بدائل واسعة للسلع الواحدة وبأسعار متفاوتة.

الرقابة على الأسواق ضمن خطة الحكومة

وأوضح أن هناك رقابة مستمرة على الأسواق لضمان توفر السلع والبيع بالأسعار المعلنة فيما سيتم وضع خطة رقابية مكثفة يتم تطبيقها خلال شهر رمضان المبارك تشمل القطاعات ذات الأهمية بالنسبة للمستهلكين، حيث يزيد حجم استهلاك السلع بنسبة 50% خلال شهر رمضان.