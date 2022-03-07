طقس البحيرة.. ارتفاع في درجة الحرارة ورياح خماسينية محملة بالأتربة

تشهد محافظة البحيرة، اليوم، طقسا مشمسا مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مختلف المدن والمراكز، مع هبوب الرياح المحملة بالرمال والأتربة، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، إذ من المتوقع أن يسود المحافظات رياح خماسينية، من بينها البحيرة، وذلك عقب موجة من الصقيع والأمطار خلال الأيام الماضية.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية لطقس البحيرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، طقس دافئ نهاراً، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء، بالإضافة لشبورة مائية صباحاً، وطقس غائم جزئياً.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1.52 : 1.75) متر، على أن يكون اتجاه الرياح، شمالية غربية وشمالية شرقية، فيما سجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم في البحيرة العظمى 22 درجة مئوية وبلغت الصغرى 13 درجة مئوية.

استعدادات البحيرة لفصل الشتاء

وشهدت البحيرة استعدادات مكثفة قبل فصل الشتاء، حيث تم الدفع بعدد 1260 معدة داخل الشوارع والميادين بمختلف المدن والمراكز لرفع تراكمات مياه الأمطار لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين، كما وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بضرورة متابعة أعمال الصرف وتطهير البالوعات لاستيعاب كمية المياه.

متابعة المعديات النهرية

كما شدد «آمنه» علي متابعة المعديات النهرية والمنازل الأيلة للسقوط بمختلف المدن والمراكز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها حماية لسلامة المواطنين، مؤكدا ضرورة صيانة أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة في الشوارع والميادين لاسيما في موجة الرياح الشديدة.