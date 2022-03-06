طقس الإسكندرية اليوم.. غيوم وهبوب رياح الخماسين وتوقعات بتساقط أمطار

ساد طقس غائم جزئياً على مدينة الإسكندرية، اليوم الأحد، مع هبوب الرياح الباردة، وسط توقعات بتساقط أمطار خفيفة بعد نشاط حركة الرياح نسبيًا، بالتزامن مع هبوب رياح الخماسين على محافظات مصر، خاصة القاهره والجيزة، وكذلك التحذيرات التي أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية فيما يخص هبوب ونشاط الرياح المحملة بالأتربة خلال الأيام المقبلة.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

ووفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، يسود محافظة الإسكندرية اليوم الأحد، طقس غير مستقر، إذ تتكون غيوم جزئية مع اختفاء أشعة الشمس والتي تُحجب بسبب الرياح، وبلغت درجة الحرارة 23 درجة مئوية، ووصلت حركة الرياح إلى 34 كم في الساعة، ونسبة الرطوبة إلى 63%، مع توقعات بتساقط الأمطار الخفيفة بنسبة تصل إلى 10% على بعض الأحياء.

الإسكندرية تستعد لرياح الخماسين

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إن سيارات الصرف تنتشر في الشوارع من أجل تنظيف الشنايش جيدًا ومنع تراكم الأتربة، خاصة أن الرياح المحملة بالأتربة تسبب في إغلاق الشنايش، لذلك يتم التنظيف والتطهير دائماً وذلك لمنع تراكم المياه في حال سقوط الأمطار على المدينة الساحلية.

وأضاف رئيس الشركة لـ«الوطن»، أن الشركة وعمالها في حالة تأهب دائماً، إذ يتم زيادة وانحفاض نسبة الاستعداد وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية والمتابعة اليومية لحالة الطقس، مع استمرار وجود بعض السيارات في الشوارع للتدخل السريع في حال تساقط الأمطار فجأة على المحافظة.

ووضعت هيئة الأرصاد الجوية عددا من النصائح التي يجب إتباعها مع بداية رياح الخماسين في المحافظات، والتي تحجب رؤية الشمس، وتمنع الكثير من السير في الشوارع بشكل طبيعي بسبب الأتربة.