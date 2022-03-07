حفلان لـ «أنغام» في مارس.. أحدهما في فندق كبير بالإسكندرية

أعلنت المطربة أنغام، عن موعد حفلتها المقبلة في أحد الفنادق الكبرى بمحافظة الإسكندرية، وذلك عبر صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشرت أنغام، البوستر الرسمي للحفلة معلقة عليه: «أنغام في إسكندرية يوم الخميس 24 مارس».

كما تستعد أنغام لإحياء حفل، في دار الأوبرا المصرية يوم 21 مارس الجاري، ومن المقرر أن يشهد مجموعة من أغانيها المميزة، التي يبحث عن الجمهور دائما ويتفاعل معها.

شروط حضور حفلة أنغام بدار الأوبرا

وأعلنت دار الأوبرا بعض الشروط للجمهور لحضور الحفل، وهي ارتداء كمامات طبية للحذر من فيروس كورونا المستجد، والدخول من الأبواب المخصصة للتعقيم، الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية، من ارتداء «البدلة كاملة جاكيت + كرافتة»، ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات، فتح الأبواب في تمام الساعة السابعة مساءا، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

حقيقة زواج حسين فهمي من أنغام

وتداول رواد السوشيال ميديا، أمس إشاعة زواج أنغام من الفنان حسين فهمي، فيما أكد مصدر لـ«الوطن»، أن تلك الأخبار ليست سوى شائعات عارية تمامًا من الصحة، يهدف أصحابها إلى خلق حالة من الجدل لتتصدر الـ«تريند» على منصات التواصل الاجتماعي.