لجنة الطاقة: توقعات بزيادة الطلب على الغاز المصري خلال الفترة المقبلة

توقع الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، زيادة الطلب على الغاز المصري خلال الفترة المقبلة، نتيجة للحرب بين أوكرانيا وروسيا، إذ أنها ستفتح الفرصة أمام الغاز المصري للتوسع والانتشار في جميع أنحاء العالم خاصة في الدول الأوروبية، مشيرا إلى الجهود التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية، ما جعل مصر قبلة عالمية في الاستثمار في قطاع الغاز والبترول.

2 مليار قدم يوميا فائض الغاز المصري

قال «سعد الدين»، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن هناك دول صناعية كبرى ستتأثر نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مثل ألمانيا التي تعد شريكا تجاريا ومستوردا رئيسيا للغاز الروسي، وبالتالي ستعاني بسبب التداعيات الناتجة من الأزمة القائمة بين الدولتين خلال الفترة المقبلة.

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وأضاف أنه من الممكن أن تستفيد مصر من الأزمة عن طريق فتح الباب أمام تصدير الغاز الطبيعي إلى ألمانيا والدول الأوروبية الصناعية، فمصر قادرة على تحقيق ذلك وأكثر، لأنها تحولت قبل عامين من دولة مستوردة إلى مصدرة للغاز الطبيعي، ولديها فائض قابل للتصدير يزيد عن 2 مليار قدم يوميا.

وأرجع ذلك إلى الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة المصرية بقيادة «السيسي» خلال الفترات السابقة، بالإضافة إلى ترأس مصر للاجتماع السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط واكتشافات الغاز الجديدة التي وطدت من مكانتها الإقليمية بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.