وكيل «أوقاف الإسكندرية» في جولة مفاجئة على المساجد: لا تهاون مع مقصر

أجرى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، مساء أمس الثلاثاء، جولة مفاجئة على مساجد إدارة وسط من قبل صلاة المغرب وحتى الانتهاء من صلاة العشاء، سيرا على قدميه متفقدا بنفسه أسطح المساجد ودورات المياه.

وكيل «أوقاف الإسكندرية»: لا مكان لمهمل أو مقصر

وأكد وكيل أوقاف الإسكندرية، خلال جولته المفاجئة، أنه لا مكان لمهمل أو مقصر أو كسول، وأن المجتهد في عمله المخلص سيُكرم وسيكافأ على جهده وما يقدمه لدينه ووطنه، والمرحلة الراهنة تحتاج إلى رجال مجتهدين صادقين مخلصين لدينهم ووطنهم.

مواصلة النزول على أرض الواقع لتفقد الأوضاع

ووجَّه قيادي الدعوة بالمديرية والإدارات الفرعية بضرورة مواصلة النزول على أرض الواقع لتفقد الأوضاع على الطبيعة والتأكد من وجود الجميع في مقر عمله قبل أن يمر فلن يسمح بإفلات أحد من العقاب وسيتم مساءلة جميع المقصرين.

ويأتي ذلك على هامش قرارات شدد عليها الشيخ سلامة عبدالرازق مسبقا على جميع مفتشي ومسؤولي الأقسام بالإدارت الفرعية، بضرورة الالتزام بكل الإجراءات وإدراك أهمية المرحلة وبذل كل المجهودات وفق ما تتطلبه المرحلة من اهتمام وعناية، في ظل المرحلة الحالية من فيروس كورونا والتي تتزامن مع متحور أوميكرون.

الاهتمام بالمساجد والحفاظ عليها

كما شدد على ضرورة الاهتمام بالمساجد والحفاظ عليها وعلى نظافتها حفاظا على أرواح وسلامة المترددين عليها، مؤكدا أن سطح المسجد لا يقل أهمية عن صحن المسجد من ناحية النظافة، والالتزام بتوجيهات الوزارة ومتابعة تنفيذها من حيث عنوان الخطبة والوقت المحدد والإجراءات الاحترازية والوقائية وجميع التعليمات، مؤكدا أن الثقة في بعض الأشخاص لا تعني عدم المرور عليهم ومتابعتهم ومراجعة الأعمال المكلفين بها ولا يعني ذلك عدم الثقة بهم.