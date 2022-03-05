الداخلية في شهر: تحصيل 12 مليون جنيه غرامة كمامة.. ومصرع 23 عنصرا إجراميا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ في مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق عدة نتائج إيجابية.

12 مليون جنيه غرامة عدم ارتداء الكمامة في شهر واحد

وبمجال الحد من انتشار فيروس كورونا جرى ضبط (29023) قضية تموينية متنوعة، وغلق (21889) محلا مخالفا لقرار الغلق، وضبط (5324) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة» بإجمالب مضبوطات (28458) أرجيلة، وضبط (241568) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ(240033) شخصا بقيمة 12,001,650 جنيه واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (1535) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وفي مجال الأمن العام، جرى استهداف البؤر الإجرامية بنطاق بحيرة المنزلة بمحافظات (الدقهلية - دمياط- بورسعيد)، وكذا منطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (238 متهما)، وبحوزتهم (130 قطعة سلاح ناري و168 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (146) قضية مواد مخدرة، وتنفيذ (21921) حكما قضائيا، وضبط (1701) قضية متنوعة، وضبط (5) تشكيلات عصابية ضمت (18) متهما ارتكبوا (5) حوادث، وفحص (9294) عنصرا إجراميا.

ضبط 1806 عناصر إجرامية شديدة الخطورة

وأسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع (23) من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وضبط (1806) عنصر إجرامي شديد الخطورة بإجمالي مضبوطات (1058) قطعة سلاح ناري.

وجرى ضبط (4565) قطعة سلاح ناري بحوزة (3809) متهمين، وضبط ورشتي لتصنيع الأسلحة النارية، و(57) تشكيلا عصابيا ضمت (222) متهما ارتكبوا (276) حادثا، وضبط (590) متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، مع تنفيذ (2458447) حكما قضائيا، وتم ضبط (6440) قضية مواد مخدرة ضبط خلالها (7139) متهما، و(7 قضايا) غسل أموال بقيمة (270) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال (20) مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بقيمة (220) مليون جنيه.

غلق 20 مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بقيمة 220 مليون جنيه

وجرى إعادة (3) سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط (309) قضايا أحداث، وضبط (35076) قضية مرافق عامة، مع كشف غموض (291) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - انتحال صفة) بإجمالي (413) متهما، ضبط (1004) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وتمّ ضبط (811961) مخالفة مرورية متنوعة، والمرور على (941) مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ(2040) من سائقي حافلات المدارس، وتبين سلبية كل الحالات، فحص (927) مركبة تبين مخالفة (35) مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ(15900) من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية (757) سائقا منهم.

تحصيل 39 مليون جنيه قيمة مخالفات تهرب ضريبي

تم رفع (2539 سيارة – 233 دراجة نارية)، و(79585) مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس -الخوذة- وفي حملة على مخازن الخردة والمسابك جرى ضبط (46) قضية بإجمالي (55) متهما بمضبوطات وزنت (7 أطنان و518 كيلوجراما)، إلى جانب ضبط (42372 قضية تموينية تضمنت (761) قضية إسطوانات غاز بمضبوطات بلغت (36983 إسطوانة) وتقدر قيمة الغاز المدعم (4,992,705 مليون جنيه)، فضلا عن ضبط (161) قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت (1982807 لترات).

وجرى ضبط (393) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، و(37) قضية استيلاء على الدعم، و(363430) حالة سرقة التيار الكهربائي مخالفة شروط التعاقد بقيمة (298,455,480 مليون جنيه)، و(9347) قضية في مجال التهرب الضريبي بغرامات (39,494,149) مليون جنيه. وتمّ ضبط (128) قضية في مجال مكافحة جرائم النقد والتهريب وغسل أموال بقيمة بلغت (597٫469٫713 مليون جنيه).