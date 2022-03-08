مَن المستحق للمعاش بعد وفاة صاحبه؟.. هيئة التأمينات تجيب

بعد وفاة الشخص صاحب المعاش أو المؤمَّن عليه، يتساءل ذووه عن توزيع معاشه، ومن المستحق للمعاش، وطريقة تقسيمه، لتؤكد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه في حالة وفاة الشخص المؤمَّن عليه أو الشخص صاحب المعاش، يكون للمستحقين عنه، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، الحق في الحصول على المعاش، وذلك بدءا من أول الشهر الذي حدثت فيه تاريخ الوفاة.

المستحقون للمعاش بعد وفاة صاحبه

وأكدت التأمينات الاجتماعية على موقعها الرسمي، أن المستحقين للمعاش بعد وفاة صاحب المعاش، يقصد بهم كل من «الوالدين، الأرملة، الأبناء والبنات، الزوج، وكذلك الإخوة والأخوات» بشرط أن تتوفر فيهم شروط استحقاق المعاش، عند وفاة الشخص المؤمَّن عليه أو الشخص صاحب المعاش.

شروط استحقاق المعاش

ولفتت التأمينات الاجتماعية، على الموقع الرسمى لها، إلى أن شروط استحقاق المعاش لذوى صاحب المعاش تتمثل فيما يلى :

البنت: يشترط لاستحقاقها ألا تكون متزوجة، وإذا كان نصيب ابنة صاحب المعاش في معاشه أبيها أكبر من مرتبها ، فتستحق الفرق بينهما، وفى حالة اذا كان نصيبها في معاش والدها أقل من دخلها من العمل فيتم ايقاف الصرف.

- الأرملة: يشترط لحصول الأرملة على معاش زوجها المتوفى، أن يكون زواجهما موثقا سواءب حكم قضائي ، أو بإعلام شرعي . ‌

- الابن : يكون من حق الابن الحصول على معاش والده بشرط ألا يكون قد تخطى 21 عاما بإستثناء مايلى:

1 - الابن العاجز عن الكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.

2- الطالب بأحد مراحل التعليم التي تتعدى الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت في شأنه الشروط الآتية:

- ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة.

- عدم بلوغ سن السادسة والعشرين.

3- الابن الحاصل على مؤهل نهائي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت بشأنه الشروط الآتية:

- ألا يكون الابن قد التحق بعمل ولم يزاول مهنة.

- ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.