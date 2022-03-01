لأصحاب المعاشات في 10 محافظات.. صلاحية البطاقات الزرقاء تنتهي آخر مارس

تزامنا مع صرف معاشات مارس، صباح اليوم الثلاثاء، لأكثر من 10 ملايين و600 ألف مواطن، يتساءل كثيرون عن موعد انتهاء صلاحية بطاقات صرف المعاشات البلاستيكية الزرقاء، وتحويلها إلى كارت «ميزة»، لتعلن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن وضع خطة للتحويل مجانا، لافتة إلى أن المطلوب هو توجه صاحب المعاش أو المستفيد من المعاش، إلى مكتب التأمينات القريب من محل السكن، ومعه بطاقة الرقم القومي، وتقديم صورة منها مدون عليها رقم الموبايل، حتى يتسلم كارت «ميزة»، كما يجب على أصحاب المعاشات التوجه لأي فرع من فروع البنوك وفتح حساب جاري.

المرحلة الأولى لتحويل بطاقات صرف المعاشات الزرقاء

أوضحت التأمينات، في بيان لها، أن المرحلة الأولى لتحويل بطاقات صرف المعاشات الزرقاء إلى بطاقة «ميزة»، تنتهي في مارس الجاري، وذلك للمحافظات التالية:

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البحر الأحمر.

السويس.

الإسماعيلية.

بورسعيد.

شمال سيناء.

أسوان.

جنوب سيناء.

الوادي الجديد.

مرسى مطروح.

الأقصر.

وأكدت التأمينات الاجتماعية أن البطاقات الزرقاء ستظل تعمل حتى انتهاء صلاحيتها، كما أنه لن يتم تسليمها لمكاتب التأمينات، وأن عملية التحويل لكارت «ميزة» لن تستغرق سوى دقائق، مؤكدة استمرار العمل بكافة المكاتب التأمينية دون الارتباط بمواعيد العمل الرسمية وعدم انصراف العاملين إلا بعد حصول آخر عميل داخل المكتب على كل الخدمات.

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المرحلة الثانية لتحويل البطاقات الزرقاء

تنتهي المرحلة الثانية لتحويل البطاقات الزرقاء إلى بطاقة «ميزة» مع نهاية شهر أبريل المقبل، وذلك في المحافظات التالية: