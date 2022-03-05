كيف تحصل على تمويل لإقامة مشروع صغير لجمع وتدوير المخلفات؟

بعد موافقة رئيس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 أكدت اللائحة على دعم المشروعات التى تعمل فى مجال جمع وتدوير المخلفات من أجل تشجيع تلك الشركات على العمل وتوفير مزيد من فرص العمل للراغبين الاستثمار فى مجال النظافة.

شروط تمويل المشروعات

وأوضحت اللائحة التنفيذية لقانون تنظينم إدارة المخلفات أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقوم بالتعاون مع جهاز إدارة المخلفات لدعم الشركات أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية من خلال توفير حزمة حوافز تمويلية وفنية لدعم تلك الشركات والمشروعات العاملة فى إدارة المخلفات، وتضمنت لائحة المخلفات شروط الحصول على تمويل ومنها.

- تقدم الشركة العاملة فى مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية بطلب الحصول على هذا التمويل إلى جهاز إدارة المخلفات أو من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

- أن تكون الشركة الطالبة حاصلة على ترخيص من الجهاز بممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.

- ألا يكون سبق للشركة الطالبة الحصول على تمويل أو حوافز مماثلة من جهة أخرى.

كما يقدم الجهاز الدعم الفنى والاستشارى للشركات طالبة الحصول على التمويل من خلال الأتي:

- التأهيل الفنى للشركة المتقدمة

دراسة الأثر البيئي

- الدعم الفنى للشركة الطالبة لاستكمال دراسة الجدوى الخاصة بأى من الخدمات التى تقدمها الشركة.

- الدعم الفنى بالبيانات اللازمة ومحددات دراسة الأثر البيئى طبقا للأدلة الارشادية الصادرة عن الجهاز والمطلوبة ضمن إطار أعمال المنظومة المتكاملة.

- إصدار التراخيص اللازمة لمباشرة الخدمة وفقا لضوابط اجراءات التراخيص الواردة باللائحة وملحقاتها، على أن يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتحديد مقابل خدمات الدعم الفنى والاستشارى المقدمة من الجهاز للشركات أو المشروعات طالبة الحصول على التمويل.