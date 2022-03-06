جهات مستثناة من رسوم النظافة الجديدة 2022 بعد إقرار لائحة المخلفات

بعد إقرار الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وتحديد رسوم النظافة الجديدة 2022 بالنسبة للوحدات السكنية والأنشطة التجارية والصناعية والسياحية والرياضية والمنشآت الحكومية وغيرها، إلا أن هناك جهات مستثناة من رسوم النظافة الجديدة، وهي دور العبادة من مساجد وكنائس ومعابد، إذ تعفى من أداء هذا الرسم، كما يتم إعفاء المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة، ويصدر بتحديد ضوابط فئات هذا الرسم، قرار من رئيس الوزراء بعد موافقته.

المخلفات الزراعية والطبية

وحدد قانون المخلفات عددًا من المصطلحات منها المخلفات الزراعية وهى الناتجة بشكل مباشر عن أنشطة زراعية أو بستانية أو الحدائق أو الأشجار أو الناتجة عن أنشطة تربية الحيوانات والطيور، أما المخلفات الصناعية فهي الناتجة عن الأنشطة الصناعية أو الحرفية أو الناتجة عن أى نشاط مماثل ولا تحتوى على مخلفات خطرة، والمخلفات الطبية هى الناتجة عن منشآت الرعاية الصحية بجميع أنواعها التابعة لوزارة الصحة وهيئاتها التابعة لها، والمنشآت التابعة للجامعات ووزارة التعليم العالى والعيادات الخاصة والبيطرية ومعامل التحاليل الطبية، أما المواد الخطرة فهي ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيرًا ضارًا على البيئة، مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال.

وأشارت قانون المخلفات إلى أن معالجة المخلفات عبارة عن كل عملية فيزيائية أو حرارية أو كيميائية أو بيولوجية، تؤدي إلى تغيير في طبيعة أو في مكونات المخلفات، بحيث يمكن استخلاص ما يمكن تدويره أو التقليص من خصائصها الملوثة من خلال التخلص الآمن منها.

حصيلة رسوم النظافة

كما لفت إلى إنشاء صندوق للنظافة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة وتؤول إليه مبالغ حصيلة رسوم النظافة والمقابل الإضافي الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت نظير تقديم كل أو بعض خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، والاعتمادات التي تدرج في موازنة المحافظة للصرف على أعمال النظافة.