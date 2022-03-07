جهود رفع مخلفات القمامة في المحلة لا تتوقف.. خطة التجميل مستمرة

واصلت الوحدات المحلية بمدينة المحلة الكبرى، جهودها في رفع المخلفات والقمامة بشكل دوري، في إطار خطة تجميل المدينة العمالية، والحفاظ على المنظر الحضاري، وسط متابعة مشددة من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

تفريغ الصناديق ورفع القمامة

في حي ثان المحلة، تابع المحاسب أحمد المغاوري، رئيس حي ثان المحلة، حملة النظافة، التي استهدفت رفع مخلفات القمامة وتفريغ الصناديق بالشوارع الرئيسية والفرعية في الحي، بواسطة سيارات الكبس الآلي، مع التخلص الآمن من القمامة والمخلفات لحماية البيئة، بنقلها إلى مصنع تدوير القمامة والمخلفات، في حين رفع عمال الكنس كميات كبيرة من القمامة والأتربة بالشوارع.

‏وأكد المغاوري، أن هناك توجيهات من قبل محافظ الغربية، برفع القمامة والمخلفات أولا بأول، في إطار خطة تجميل المدينة العمالية، بالتوازي مع أعمال رصف شوارع المحلة، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وأوضح أنه يتابع بشكل دوري أعمال رفع القمامة والمخلفات، وأيضا أعمال الرصف، وأن هناك توصيات من قبل المحافظ، بسرعة الانتهاء من الأعمال الهندسية والفنية، التي تجرى طبقا للموصفات المقررة، وفي المواعيد المحددة في إطار الجهود المبذولة بالحي، لإنهاء أعمال الرصف.

نقاط لتجميع القمامة ورش الشوارع

في حي أول المحلة، تم تنفيذ بأعمال الجمع المنزلي للقمامة وتفريغ صناديق القمامة من نقاط التجميع، ونقلها بسيارات الكبس الآلي بمناطق: «أبو راضي، محلة البرج، منشأة السلام، طريق دمرو، منشأة النصر، السلام، ميدان الزراعة، دوران محب، طريق نعمان الأعصر»، كما تم تنظيف وري الزراعات بالأحواض، وتقليم الأشجار، وغسيل الأرصفة، ورش الشوارع والميادين بسيارات الرش.